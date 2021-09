La nouvelle usine d'Elixir Aircraft inaugurée

Une inauguration en présence de Jean-Baptiste Djebbari

C'est le 16 septembre qu'Elixir Aircraft, constructeur français d’avions légers de 4ème génération, a inauguré sa première usine à La Rochelle, en présence de Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports. A la fin 2020, les équipes d’Elixir Aircraft ont intégré leur nouvel espace de travail de 2300m² sur l’emprise de l’Aéroport de La Rochelle-Île de Ré et Rochefort Atlantique. Cette infrastructure a permis à l’entreprise rochelaise de lancer la production de série de son avion léger de 4ème génération, l’Elixir.

Trois co-fondateurs autour de l'Elixir...

L’inauguration de la première usine d’Elixir Aircraft marque un tournant dans la vie de la jeune entreprise rochelaise. Résultat d’un travail conjoint entre Elixir Aircraft et le Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle – Ile de Ré Rochefort Atlantique, ces 2300 m2 implantés sur l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré et Rochefort Atlantique, ont rendu possible le lancement de la production industrielle de l’Elixir, fruit de la réflexion des trois co-fondateurs, Arthur Léopold-Léger, Nicolas Mahuet et Cyril Champenois.

...Et une internalisation de la production des pièces composites

D’ici la fin de l’année, Elixir Aircraft internalisera l’ensemble de la production de pièces composites, grâce en partie à une subvention allouée par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, cette production investira de nouveaux locaux sur le site de l’Aéroport La Rochelle-Ile de Ré Rochefort Atlantique par la suite.

Cette seconde usine permettra d’embaucher une vingtaine de personnes d’ici la fin 2022 portant les effectifs de la société à près de 80 personnes.

15 appareils venus et plus de 100 pré-commandes

En l’espace d’un an, la société Elixir Aircraft a vendu 15 appareils. Parmi eux six Elixir sont destinés à des aéroclubs souhaitant moderniser leur flotte. L’aéroclub des Pertuis, à La Rochelle, comme l’aéroclub de l’Aisne ont opté pour l’achat d’un Elixir chacun. Quant aux aéroclubs de Jean Bertin (Chavenay en région parisienne) et Brocard (Etampes), ils agrandissent leurs flottes avec respectivement deux Elixir. En parallèle des achats, les pré-commandes continuent d’augmenter. A ce jour une centaine de pré-commandes sont passées pour des Elixir 912iS (moteur 100CV), Elixir 915iS (140CV Turbo) ou encore Elixir IFR (Instrument Flight Rules). Les équipes d’Elixir Aircraft travaillent actuellement au développement de ces nouvelles versions.