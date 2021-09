Elixir Aircraft avance

15 machines commandées en un an, 108 pré-commandes...

En mars 2020, l’Elixir d'Elixir Aircraft, avionneur et entreprise rochelaise de 50 salariés créé en 2015, obtient sa certification EASA CS-23. Cette certification signe la commercialisation de l’avion léger biplace de 4ème génération. Depuis un an, Elixir Aircraft a engrangé plus d’une quinzaine de commandes fermes, aéroclubs et particuliers confondus en France. 15 Elixir ont été commandés sur un an en dépit de la pandémie, dont 6 destinés aux aéroclubs français (respectivement celui des Pertuis, à La Rochelle, celui de l’Aisne, à Saint Quentin qui ont opté pour l’achat d’un Elixir chacun. Quant aux aéroclubs de Jean Bertin en région parisienne et du Brocard à Etampes, ils agrandissent leurs flottes avec 2 Elixir chacun).

...Et en 2021 un nouveau site de production de pièces en carbone

En parallèle des achats, l’intérêt pour toutes les variantes de l’Elixir ne démord pas. À ce jour plus d’une centaine de pré-commandes sont passées pour les Elixir 912iS, 915iS ou encore IFR. Les équipes d’Elixir Aircraft œuvrent au développement de ces futures versions. Fin 2021, Elixir Aircraft ouvrira un nouveau site de production afin d’internaliser l’ensemble de la production de pièces en carbone.