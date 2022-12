EirTrade Aviation Maintenance obtient l'agrément EASA Part 145 pour la maintenance en ligne

Approbation EASA Part 145 Line Maintenance pour les familles d'avions Airbus A320 et Boeing 737

EirTrade Aviation Maintenance a reçu l'approbation EASA Part 145 Line Maintenance pour les familles d'avions Airbus A320 et Boeing 737 sur son site de l'aéroport d'Ireland West, Knock. Ce processus rigoureux a duré plus de 12 mois, avec l'aide de l'autorité aéronautique irlandaise, pour établir les procédures, le personnel, les installations, les outils et les équipements nécessaires pour répondre aux exigences. Se félicitant de cette réussite, Joe Gilmore, directeur général de l'aéroport d'Ireland West, explique que l'agrément d'EirTrade Aviation Maintenance sera extrêmement bénéfique pour l'aéroport.

Soutien à la croissance future du transport aérien à Knock

"Cet agrément apporte un soutien significatif à la croissance future des compagnies aériennes et des passagers à Knock. Nos partenaires aériens actuels, Ryanair et Aer Lingus, pourront accéder à des services de maintenance en ligne approuvés ainsi qu'à une assistance sur site qui peut fournir une action immédiate en cas de problèmes d'avion survenant pendant les opérations. Le fait d'avoir un service de maintenance en ligne agréé EASA Part 145 situé à l'aéroport d'Ireland West sera également une incitation supplémentaire pour soutenir nos ambitions d'attirer de nouvelles compagnies aériennes pour développer leurs services à Knock."

Améliorer les services offerts à l'aéroport

Selon Andy Cahill, responsable de la maintenance en ligne chez EirTrade Aviation Maintenance, le catalyseur initial derrière l'obtention de l'agrément EASA Part 145 était d'améliorer les services offerts à l'aéroport. "Aucune autre société ne propose de services de maintenance en ligne à l'aéroport, de sorte que nos services permettent désormais aux clients potentiels des compagnies aériennes et des loueurs de bénéficier d'économies de coûts et de délais plus rapides." EirTrade Aviation Maintenance a la capacité d'étendre les capacités de maintenance en ligne à Knock avec le développement de hangars supplémentaires et d'ajouter d'autres types d'avions, y compris des avions régionaux. "Mais ceci est à considérer dans le futur", déclare Steven Trowell, directeur responsable.

"Notre agrément couvre les Airbus 318/319/320/321 (CFM56) ; Airbus 319/320/321 (CFM LEAP-1A) ; Airbus A319/320/321 (IAE V2500) ; Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) ; Boeing 737-7/8/9 MAX (CFM LEAP-1B) - nous sommes très heureux de nous concentrer sur ces modèles d'avions et d'être prêts à monter en gamme pour répondre à la demande qui s'ensuivra lorsque les opérations régulières et charter s'intensifieront à l'aéroport d'Ireland West ", déclare Jim Maguinness, responsable qualité.