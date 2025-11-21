Dubai Air Show : Riyadh Air opte choisit Safran pour les roues de ses Boeing 787

Riyadh Air continue les annonces et les commandes à l’occasion du Dubai Air Show, qui prend fin aujourd’hui. Les contrats servent à équiper et préparer les opérations de la flotte, avec l’achat de 120 moteurs LEAP à CFM et l’achat de deux simulateurs de vol à CAE pour former ses pilotes. En pleine expansion, Riyadh Air avait initié une nouvelle grosse commande d’avions, avec 50 Airbus A350-1000 au Bourget en juin. Plus tôt, en 2023, la compagnie avait commandé 78 Boeing 787 avec Saudia. C’est pour équiper ces gros porteurs que Riyadh Air a commandé roues et freins à Safran cette semaine. L’accord prévoit de fournir un testeur de freins électriques pour le B787, d’accompagner la compagnie dans la maintenance, et de la formation.

Le contrat concerne l’équipement de plus de 70 Boeing 787-9. Dans son communiqué, Safran insiste sur la motivation de la compagnie dans ses choix, à savoir la légèreté des matériaux (carbone). Le but est d’absorber le plus possible l’énergie cinétique lors des atterrissages en haute altitude, où l’aérofreinage est moins efficace car la densité d’air est plus faible. Siège de Riyadh Air et à proximité de la capitale saoudienne Riyad, l’aéroport international du roi Khaled se trouve à 625 mètres au-dessus du niveau de la mer.