Dubai Air Show : CAE multiplie les annonces

Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 20 novembre 2025 à 08:00

186 mots

Florilège d’actualités pour le groupe spécialisé dans la formation, la simulation et le soutien aux opérations critiques des acteurs de l’aviation. Le groupe français a annoncé plusieurs partenariats ou contrats en marge du salon du Dubaï.

Le Groupe CAE est un des principaux organes de formation des pilotes et professionnels de l’aviation, avec près de 240 centres de formation dans le monde. Le 17 novembre, au DAS (Dubai Air Show), CAE a annoncé que la formation des pilotes de l’avion d’affaires Global 8000 débutera en décembre. Ceci marque donc une étape importante dans la mise en service du jet de Bombardier. En plus de la formation des pilotes, CAE a lancé une série de programmes de formation à la maintenance de l’appareil, avec un angle sur la sécurité des opérations.

Le 18 novembre, CAE et Riyadh Air ont signé un partenariat au DAS pour l’achat de deux simulateurs de vol Airbus A321neo 7000XR. Le contrat inclut aussi la maintenance et la qualification des simulateurs. Le même jour, la compagnie aérienne saoudienne a annoncé l’achat de 120 moteurs LEAP-1A pour équiper ces mêmes avions.

Le 19 novembre, Republic Airways a choisi la solution Flighscape pour améliorer ses opérations aériennes. Cette annonce se fait dans le cadre de la rénovation numérique de la compagnie américaine. Flightscape est une solution lancée par CAE.

