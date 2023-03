Saudia et Riyadh Air dégainent une grosse commande de Boeing 787

Le plan saoudien "Vision 2030", qui vise notamment à accueillir 330 millions de passagers aériens et d'avoir 100 millions de visiteurs internationaux annuels à l'horizon 2030 et à concurrencer les grands hubs de Dubaï et de Doha, via de vastes développements aéroportuaires et la croissance des compagnies aériennes nationales, continue de battre son plein.

Cinquième plus grosse commande pour Boeing

Alors que le gouvernement saoudien a récemment donné le feu vert au lancement du deuxième transporteur aérien national, Riyadh Air, et qu'une nouvelle compagnie aérienne, liée au projet NEOM, est déjà en gestation, les compagnies Saudia et Riyadh Air ont officialisé hier une commande de 78 Boeing 787 (Boeing 787-9 et -10), avec des options pour 43 appareils supplémentaires. Selon Boeing, il s'agit de la plus cinquième plus grosse commande de son histoire.

L'aéroport de Djeddah, le hub principal de Saudia, en cours d'agrandissement

Saudia dispose à l'heure actuelle d'une flotte de 144 avions, dont 53 Boeing (33 Boeing 777-300ER, 13 Boeing 787-9 et 5 Boeing 787-10) et sept appareils de transport de fret, tous Boeing (2 Boeing 747-400 BCF, 1 Boeing 747-400F et 4 Boeing 777F). La compagnie Saudia, membre de l'alliance Skyteam, est basée à l'aéroport King Abdulaziz de Djeddah, qui a inauguré en 2019 un nouveau terminal en 2019. L'aéroport, qui est spécialisé sur le trafic de pèlerinage, est équipé de trois pistes d'atterrissages et de décollage (deux d'une longueur de 4 000 mètres et une de 3 800 mètres) est le troisième aéroport le plus étendu du pays en superficie et celui ayant la plus grande affluence. Il a accueilli un record historique de 41,2 millions de passagers en 2018. Mais un projet d'agrandissement en cours devrait lui pemettre dans les prochaines années d'accroître sa capacité d'accueil à 60 millions de passagers par an, puis 80 millions de passagers par an.