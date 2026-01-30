Des F-16 ukrainiens seront entretenus et réparés en Belgique
© @KpsZSU
publié le 30 janvier 2026 à 16:53

L'entreprise belge Sabena Aerospace Engineering a reçu un contrat en vue de la maintenance et de l'entretien lourd d'avions de combat F-16 ukrainiens. L’accord a été signé par l’US Air Force et représente un montant légèrement inférieur à 200 millions d’euros.

Ce 29 janvier, le Pentagone annonçait la signature d'un contrat entre l'US Air Force et l'entreprise belge Sabena Aerospace Engineering. Mais l'US Air Force ne signait pas un contrat au profit de ses appareils mais bel et bien d'avions ukrainiens. Concrètement, un nombre non déterminé de F-16 ukrainiens disposeront pourront effectuer un entretien en profondeur, avec deux possibilités en fonction des besoins :

  • une maintenance intermédiaire (I-Level), visant à réparer des composants retirés, à tester des systèmes électroniques et au remplacement de pièces défectueuses.
  • la maintenance dite de dépôt (D-Level), qui voit l'appareil passer obligatoirement par une installation industrielle équipée pour des opérations de maintenance et de réparations lourdes, avec la dépose de pièces structurelles, leur entretien ou remplacement, la révision complète des systèmes,... et l'intégration d'améliorations.

D'un montant de 235,45 millions de dollars (soit 197,93 millions d'euros), ce contrat devrait se terminer au 28 janvier 2029.

Expérience belge dans le domaine

Aujourd'hui, l'Ukraine utilise pleinement les F-16AM et F-16BM Fighting Falcon : pilotes, mécaniciens, personnels de soutien divers sont formés et en action tous les jours. L'Ukraine a même développé une solution mobile en vue de leur déploiement sur des routes ou autoroutes. Mais l'industrie ukrainienne ne dispose pas d'installation d'entretien lourde pour ce type d'appareil et encore moins de personnels formés et expérimentés à cette tâche. C'est tout le contraire de Sabena Aerospace Engineering et de son site d'entretien des F-16, localisé sur l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud. Ce dernier a d'ailleurs enregistré la 1500ème livraison d'un F-16 entretenu en août 2023.

L'annonce ne précise pas si les F-16 proviendront d'Ukraine ou s'il s'agira de F-16 européens (belges ?) dont un entretien est nécessaire avant leur livraison à la Force aérienne ukrainienne.

Ukraine

