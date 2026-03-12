Moyen-Orient : un téléport de SES touché à Israël, Chypre premier utilisateur de Govsatcom

SES a annoncé que son téléport d’Emek Ha’ela, en Israël, a été touché par une frappe de missile le 9 mars, sans faire de blessé. Le groupe luxembourgeois, qui contrôle une gigantesque flotte de satellites de communication en orbite géostationnaire a précisé que l’impact n’a pas endommagé l’infrastructure principale mais une faible portion du champ d’antennes. SES précise aussi que la redondance permet au service de fonctionner normalement et que les réparations des dégâts sont déjà en cours.

Construit dans les années 1970, Emek Ha’ela est un des 45 téléports de SES. Le Hezbollah a revendiqué l’attaque en déclarant que le téléport est intégré à « la division de cyberdéfense et de communication de l’armée israélienne ». En réponse, le Times of Israel a précisé que le site n’est pas une installation militaire et a été privatisé en 2008. De plus, Israël dispose de ses propres satellites de communication sécurisée en orbite géostationnaire avec Dror-1, mis en orbite en juillet 2025, et le réseau AMOS opéré par l’opérateur israélien Spacecom. L’attaque revendiquée par le Hezbollah libanais, allié du pouvoir iranien, fait suite à la menace de l’Iran de s’attaquer aux infrastructures de segment sol des pays voisins soutenant les opérations d’Israël et des Etats-Unis.