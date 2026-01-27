Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Le 27 janvier, le commissaire européen Andrius Kubilius a annoncé accélérer le calendrier d’Iris² et confirmé le début des opérations de Govsatcom. Une série d’annonces sur fond d’inquiétude au sujet de l’essor de constellations nationales.
Il a marqué le premier jour de l'European Space Conference (ESC) à Bruxelles. Le 27 janvier, le commissaire européen à la défense et à l'espace Andrius Kubilius a ouvert l'ESC avec plusieurs annonces qui ont donné le ton sur l'état du spatial européen : préparer la guerre. Plus d'un an
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Le 27 janvier, le commissaire européen Andrius Kubilius a annoncé accélérer le calendrier d’Iris² et confirmé le début des opérations de Govsatcom. Une série d’annonces sur fond d’inquiétude au sujet de l’essor de constellations nationales.
Il a marqué le premier jour de l'European Space Conference (ESC) à Bruxelles. Le 27 janvier, le commissaire européen à la défense et à l'espace Andrius Kubilius a ouvert l'ESC avec plusieurs annonces qui ont donné le ton sur l'état du spatial européen : préparer la guerre. Plus d'un an après le début de son mandat, Andrius Kubilius a pris
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte