Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures
Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures
© Daniel Chrétien, A&C
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 27 janvier 2026 à 18:00

579 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures

Le 27 janvier, le commissaire européen Andrius Kubilius a annoncé accélérer le calendrier d’Iris² et confirmé le début des opérations de Govsatcom. Une série d’annonces sur fond d’inquiétude au sujet de l’essor de constellations nationales.

Il a marqué le premier jour de l'European Space Conference (ESC) à Bruxelles. Le 27 janvier, le commissaire européen à la défense et à l'espace Andrius Kubilius a ouvert l'ESC avec plusieurs annonces qui ont donné le ton sur l'état du spatial européen : préparer la guerre. Plus d'un an

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer
Avions commerciaux

A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer

Le groupe américain est enfin redevenu bénéficiaire, mais il le doit en grande partie à la cession d’une partie de ses activités de services numériques. De nouvelles bases assainies ont néanmoins été ...

Malgré l’impact de la TSBA, Volotea continue à voir grand sur la France
Aviation Civile

Malgré l’impact de la TSBA, Volotea continue à voir grand sur la France
Starfish va désorbiter des satellites du Pentagone
Espace

Starfish va désorbiter des satellites du Pentagone

Le 21 janvier, la société américaine Starfish Aerospace a annoncé avoir signé un contrat avec la Space Development Agency du Pentagone pour désorbiter au moins un des satellites du programme PWSA, une ...

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
27/01/2026 18:00
579 mots

Espace

Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures

Le 27 janvier, le commissaire européen Andrius Kubilius a annoncé accélérer le calendrier d’Iris² et confirmé le début des opérations de Govsatcom. Une série d’annonces sur fond d’inquiétude au sujet de l’essor de constellations nationales.

Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures
Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures

Il a marqué le premier jour de l'European Space Conference (ESC) à Bruxelles. Le 27 janvier, le commissaire européen à la défense et à l'espace Andrius Kubilius a ouvert l'ESC avec plusieurs annonces qui ont donné le ton sur l'état du spatial européen : préparer la guerre. Plus d'un an après le début de son mandat, Andrius Kubilius a pris

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer
Avions commerciaux

A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer
Malgré l’impact de la TSBA, Volotea continue à voir grand sur la France
Aviation Civile

Malgré l’impact de la TSBA, Volotea continue à voir grand sur la France
Starfish va désorbiter des satellites du Pentagone
Espace

Starfish va désorbiter des satellites du Pentagone