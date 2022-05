Dassault lance le début de la production de son nouveau Falcon 10X

Une production en cours

La production des pièces du nouveau Falcon 10X à très long rayon d'action de Dassault Aviation est en cours, l'assemblage final du premier avion devant commencer l'année prochaine. La conception détaillée étant pratiquement achevée, la production et l'assemblage du biréacteur s'accélèrent sur les sites d'Europe et d'Amérique du Nord, notamment sur le tout nouveau site de fabrication intelligente Factory 4.0 de Seclin, dans le nord de la France. Un nouveau hall de production à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, est consacré à l'aile entièrement en composite de l'avion. Une première aile est en cours d'assemblage final et sera placée dans un banc d'essai statique cet été.

"Nous faisons d'excellents progrès dans la mise en production de ce nouvel avion, et les mois à venir verront un flux croissant de pièces, de sous-systèmes et de grandes structures dans nos installations du sud de la France", a déclaré Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. "Avec l'aide des principaux fournisseurs mondiaux, le Falcon 10X sera l'avion le plus avancé et le plus performant de l'aviation d'affaires."

2,03 m de hauteur en cabine

Le 10X disposera de la plus grande cabine de tous les avions d'affaires spécialement construits, ainsi que de l'intérieur le plus flexible et le plus accueillant. Avec une hauteur de cabine de 2,03 m et un volume de 78,7 m3, la cabine ultra spacieuse a été comparée à un "penthouse volant". L'autonomie sera de 7 500 nautiques (soit 13 900 km) à Mach 0,85 et la vitesse maximale sera de Mach 0,925.

Le premier des moteurs Pearl 10X qui équiperont le 10X a récemment tourné sur un banc d'essai dans les installations de Rolls-Royce à Dahlewitz, en Allemagne, dépassant son niveau de poussée cible dès le premier essai. Rolls-Royce a déjà effectué 1 000 heures d'essais sur ce moteur de plus de 18 000 livres de poussée, y compris des essais avec 100 % de carburant aviation durable. Le Pearl 10X sera certifié pour 100 % de SAF.

Parmi les autres points forts des essais, citons l'installation d'un banc d'intégration multi-systèmes, avec des ordinateurs de sous-systèmes, sur le site d'essais en vol de Dassault à Istres, près de Marseille. Ce banc multi-systèmes, ainsi que les bancs individuels pour les systèmes de carburant, les systèmes électriques, l'hydraulique et les commandes de vol, permettront de s'assurer que tous les systèmes sont entièrement testés et matures lorsque le 10X prendra son envol. La certification et l'entrée en service sont prévues pour la fin 2025.