Dassault Aviation sélectionne GE Aviation pour son Falcon 10X

GE Aviation pour le système de distribution électrique

Dassault Aviation a sélectionné GE Aviation pour fournir le système de distribution et de contrôle de l'énergie électrique primaire et secondaire à semi-conducteurs pour le Falcon 10X récemment lancé. "Le système de distribution d'énergie primaire et secondaire du Falcon 10X est une conception de nouvelle génération qui permet de réaliser des gains de masse significatifs par rapport à l'architecture conventionnelle, avec une réduction des équipements ", a déclaré Brad Mottier, président de la division Systèmes de GE Aviation.

Une configuration modulable

Le système de distribution et de contrôle de l'alimentation électrique primaire et secondaire du Falcon 10X aura une flexibilité accrue, permettant une mise en œuvre rapide de Dassault, pour des configurations spécifiques à chaque client. L'architecture du système permettra de faciliter la modification et la mise en œuvre en service, tout en améliorant la maintenabilité du système. Le système sera soutenu par une suite d'outils de configuration, offrant à Dassault la capacité de plus de flexibilité dans la configuration de la cabine de l'avion.

Essais sur copper-bird...

GE utilisera son centre d'intégration de l'énergie électrique (EPIC) à Cheltenham, au Royaume-Uni, où il emploiera des logiciels de modélisation, de simulation et d'analyse dynamiques de pointe pour prévoir les performances du système et de ses composants individuels, y compris des tests complets du système dans un environnement "copper-bird" (banc de simulation au sol). GE effectuera tous les essais de certification du système d'alimentation électrique au sein de l'EPIC, pour le compte de Dassault, en préparant et en fournissant la documentation nécessaire dans le cadre de la soumission de la certification de l'avion par Dassault à l'AESA (Agence européenne de sécurité aérienne).

...Et mise en service en 2025

"En utilisant ce laboratoire de pointe, GE réduira les risques de développement et les délais du programme avant l'introduction de l'avion", a ajouté Joe Krisciunas, directeur général des systèmes d'alimentation électrique pour GE Aviation. Le nouveau Falcon de Dassault Aviation pourra voler sans escale de New York à Shanghai, de Los Angeles à Sydney, de Hong Kong à New York ou de Paris à Santiago. Le Falcon 10X entrera en service à la fin de 2025.