Crash à Louisville : le bilan monte à 13 morts

Triste journée à l’aéroport Mohammed Ali de Louisville dans le Kentucky. Mardi 4 novembre, un avion de transport de fret MdDonnell Douglas MD-11 s’est écrasé juste après son décollage. Le bilan humain a grimpé à 13 morts et 9 disparus. On ignore à cette heure les causes de cet accident. La dernière altitude connue de l’appareil était de 145 mètres.
L’appareil MD-11 N259UP a décollé mardi à 17h15 (heure locale, 23h15 heure française). Il devait se rendre à Honolulu à Hawaï. Une vidéo amateure a montré que juste après le décollage, le moteur gauche de l’appareil a pris feu. Finalement, l’appareil s’est écrasé au sol à proximité de la piste, ce qui a déclenché un grand brasier dans une zone où se trouvent des hangars et des parkings. Le bilan humain est monté de 7 à 13 morts. Il inclut les 3 membres d’équipage qui étaient à bord.
L’appareil appartenait à UPS, dont le siège est à Louisville. L’entreprise opère près de 500 avions, dont 27 MD-11. Ils font partie des derniers à ne pas être à la retraite. FedEx Express et Western Global Airlines en opèrent respectivement 25 et 15, selon un compte d’avril 2025. Le programme MD-11 avait été lancé en 1986 par McDonnell Douglas pour succéder au DC-10. Le dernier vol commercial transportant des passagers remonte à 2014. La mise à la retraite de la plupart des MD-11 était prévue à la fin de l’été chez UPS. De son côté, FedEx compte les retirer d’ici 2032.
