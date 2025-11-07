Crash à Louisville : le bilan monte à 13 morts

L’appareil MD-11 N259UP a décollé mardi à 17h15 (heure locale, 23h15 heure française). Il devait se rendre à Honolulu à Hawaï. Une vidéo amateure a montré que juste après le décollage, le moteur gauche de l’appareil a pris feu. Finalement, l’appareil s’est écrasé au sol à proximité de la piste, ce qui a déclenché un grand brasier dans une zone où se trouvent des hangars et des parkings. Le bilan humain est monté de 7 à 13 morts. Il inclut les 3 membres d’équipage qui étaient à bord.

L’appareil appartenait à UPS, dont le siège est à Louisville. L’entreprise opère près de 500 avions, dont 27 MD-11. Ils font partie des derniers à ne pas être à la retraite. FedEx Express et Western Global Airlines en opèrent respectivement 25 et 15, selon un compte d’avril 2025. Le programme MD-11 avait été lancé en 1986 par McDonnell Douglas pour succéder au DC-10. Le dernier vol commercial transportant des passagers remonte à 2014. La mise à la retraite de la plupart des MD-11 était prévue à la fin de l’été chez UPS. De son côté, FedEx compte les retirer d’ici 2032.