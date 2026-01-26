Contrat ferme entre Bristow et Electra Aero

Electra et le groupe Bristow ont signé un accord de dépôt de paiement avant livraison (PDP), assorti de conditions conformes aux normes de l’industrie aéronautique commerciale, sous réserve de la certification de l’avion. Ceci va ainsi garantir le premier créneau de livraison pour l’avion hybride-électrique ultra-court EL9 d’ Electra , capable de transporter neuf passagers avec leurs bagages ou 3 000 livres de fret sur 330 miles nautiques, et dont l’autonomie maximale est de 1 100 miles nautiques avec des réserves IFR.

La capacité de l’EL9 Ultra Short à décoller et à atterrir en quelques 45 mètres permettra à Bristow d’ouvrir de nouvelles options de transport, de renforcer les réseaux aériens et de réduire considérablement les temps de trajet. Bristow et Electra travaillent ensemble depuis cinq ans, à compter d’un accord de précommande conclu en 2021. Les parties ont désormais converti leur lettre d’intention de précommande en un accord fixe pour cinq créneaux de livraison d’EL9, qui seront tous livrés au cours de la première année de production de l’EL9. L’accord PDP comprend des droits d’option pour Bristow sur 45 autres appareils aux mêmes conditions fixes. Bristow prévoit de déployer l’EL9 dans le cadre de solutions de mobilité clés en main pour les entreprises, les destinations et les complexes touristiques de premier plan, les grandes compagnies aériennes et les compagnies régionales, ainsi que les agences gouvernementales exploitant des lignes de service public essentielles.