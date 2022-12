Bristow achète six Leonardo AW139 pour soutenir son programme SAR "UKSAR2G".

Ces derniers AW139 intègreront les toutes dernières améliorations en termes de technologie et de capacité de mission

Leonardo annonce que Bristow Group Inc. a signé un contrat pour l'acquisition de six hélicoptères bimoteurs intermédiaires AW139 dans le cadre du programme de recherche et de sauvetage de deuxième génération (" UKSAR2G ") de la Maritime and Coastguard Agency (MCA) du Royaume-Uni. Les livraisons d'appareils devraient commencer en 2023 et s'achever en 2024, rejoignant ainsi une flotte existante de neuf hélicoptères SAR bimoteurs super moyens AW189 dans le cadre du programme UKSAR2G. Ces derniers AW139 seront dotés des toutes dernières améliorations en termes de technologies et de capacités de mission pour la tâche, notamment une MTOW (masse maximale au décollage) de 7 tonnes, une avionique intégrée Honeywell Primus Epic Phase 8, un système de vision synthétique (SVS) avancé, des cartes 2D améliorées et un chargement de données sans fil, qui offriront des capacités tout temps et une efficacité de mission encore plus grandes.

L'intégration du système de mission sera effectuée par Bristow en partenariat avec Nova Systems

De plus, ces AW139 seront également équipés d'un système de protection contre le givre et la glace (LIPS) pour offrir une capacité de mission encore plus grande dans des conditions météorologiques exigeantes. Cette nouvelle flotte d'hélicoptères AW139 SAR pour le besoin du programme UKSAR2G bénéficiera du nouveau programme de support à long terme de Leonardo-Bristow. Après leur livraison, les appareils feront également l'objet d'une intégration des systèmes de mission qui sera effectuée par Bristow en partenariat avec Nova Systems, garantissant ainsi une participation encore plus importante de l'industrie britannique. Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters, a déclaré : "Cette dernière étape de soutien à notre partenaire clé Bristow pour répondre aux besoins des principaux utilisateurs est une nouvelle preuve des capacités exceptionnelles de notre best-seller AW139 en tant que hélicoptère de choix dans sa catégorie pour la recherche et le sauvetage parmi les principaux opérateurs et pays. Il complète parfaitement les capacités de SAR à moyenne et longue portée de l'AW189, offrant ainsi des capacités combinées inégalées pour cette tâche. Nous sommes fiers de continuer à fournir notre contribution au partenariat MCA avec ce modèle, sa technologie et ses solutions de soutien bénéficieront aux communautés desservies au Royaume-Uni."

La flotte d'hélicoptères Leonardo de Bristow comptera près de 100 unités

Leonardo et Bristow sont partenaires depuis plus de 26 ans, Bristow utilisant une gamme de modèles, notamment le monomoteur AW119, le bimoteur léger AW109, le bimoteur intermédiaire AW139 et le super moyen AW189. La flotte d'hélicoptères Leonardo de Bristow représentera près de 100 unités avec l'arrivée de ces six AW139 supplémentaires. Les hélicoptères Leonardo de Bristow ont accompli avec succès des missions telles que le transport offshore soutenant l'industrie de l'énergie, le SAR et le service médical d'urgence à travers les Amériques, l'Europe, l'Afrique et l'Australasie. Avec plus de 1 100 unités en service chez plus de 280 clients dans environ 90 pays et plus de 3,3 millions d'heures de vol enregistrées à ce jour depuis sa certification en 2004, l'AW139 s'est également avéré extrêmement efficace pour les missions de sauvetage et d'urgence. Près de 400 appareils, couvrant les opérateurs militaires, parapublics et civils, effectuent des opérations d'urgence et de secours en cas de catastrophe dans le monde entier et ont accumulé plus de 900 000 heures de vol à ce jour.