Electra Aero lance une unité de défense

Le but est de fournir avec EL9 un moyen de transport aérien pour la dernière étape. Electra Aero propose d’utiliser l’avion EL9 pour réaliser des livraisons au dernier kilomètre, là où les avions cargos plus gros ne peuvent pas forcément se poser.

En cours de développement, l’avion hybride-électrique EL9 est capable de transporter jusqu’à 9 passagers tout en réalisant des décollages et atterrissages ultra-courts (sur une zone de 45 mètres). L’avion peut aussi transporter du fret et de l’énergie. Cela donne accès à des zones jusqu’à présent inaccessibles à la plupart des avions. EL9 peut transporter près de 450 kg de charge sur plus de 1600 km.

L’annonce répond à la demande des armées américaines qui souhaitent s’en servir pour des missions spécifiques et pour réduire la pression sur les gros porteurs (C-17, C-130). Son usage peut notamment intéresser les forces spéciales, qui ont besoin de ravitaillement avec plus d’autonomie qu’un hélicoptère. L’avion peut aussi servir aux transports des troupes pour les infiltrer sur le terrain, ou les exfiltrer. Hybride, l’avion est également plus silencieux. Enfin, ses capacités de décollage et atterrissages ultracourts lui permettent de se poser sur des navires, un usage intéressant en cas de conflit dans l’Indo-Pacifique.

Electra Aero avait déjà collaboré avec le laboratoire de recherche de l’US Air Force (AFRL) avec son aéronef EL2.