Electra Aero lance son projet d'avion commercial électrique

Un Electra inspiré d'un Bréguet...

Electra Aero a dévoilé cette semaine son premier avion étudié afin de desservir les marchés régionaux de la mobilité aérienne. Un avion conçu pour transporter jusqu’à sept passagers et un pilote avec une autonomie de 800 km, tout en opérant à partir de zones plus courtes qu’un terrain de football, y compris les toits et les parkings. La technologie d’Electra employée pour ce faire – où les hélices électriques entraînées par moteur soufflent de l’air sur toute l'envergure de la voilure et de ses volets, une technique qui n'est pas sans rappeler celle qui fut naguère employée sur le Bréguet 941 – permet un décollage et un atterrissage à des vitesses inférieures à 48km/h tout en naviguant à des vitesses supérieures aux 300 km/h.

...Simple pilote à huit moteurs électriques

L’avion, aux commandes duquel officiera un seul pilote, disposera de huit moteurs électriques alimentés par une combinaison de batteries et d’un petit turbogénérateur silencieux, "ce qui signifie que l’avion d’Electra n’aura pas besoin de compter sur une infrastructure de charge spéciale - les batteries sont rechargées dans les airs", commente l'avionneur. Utilisant beaucoup moins de puissance pour décoller que les ADAVe (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques), l’avion d’Electra devrait ainsi permettre d'offrir plus d’espace pour les passagers et le fret, avec des gains en termes d’exploitation tout en minimisant la consommation d’énergie.

Objectif 2026

Fondée en 2020 par celui qui créa Aurora Flight Sciences, Electra se consacre à la mobilité aérienne régionale durable à travers le développement d’avions hybrides-électriques. L’entreprise construit actuellement au moins un démonstrateur technologique qui permettra de valider toutes les choix technologiques. L'aéronef commercial d’Electra devrait être certifié en 2026 selon la Part 23 de la FAA, l'équivalent américain de l'AESA ou agence européenne de sécurité aérienne.