Communications lunaires : Intuitive Machines se rapproche de Telespazio

L’accord prévoit une interopérabilité des systèmes, des terminaux, et le déploiement des satellites. Ainsi, le réseau commun aux deux opérateurs gagnera en performance et en couverture. Plus tôt en 2025, Intuitive Machines avait contractualisé avec la Nasa pour fournir un réseau d’au moins 5 satellites en orbite lunaire et assurer les télécommunications et la navigation sur la Lune (réseau Near Space Network), en soutien au programme Artemis ainsi qu’aux missions commerciales. De son côté, l’ESA a choisi Telespazio pour développer son réseau dans le cadre du programme Moonlight, aujourd’hui financé grâce à la dernière conférence ministérielle . Ainsi, le réseau commun devrait compter une dizaine de satellites, une initiative soutenue par les deux agences spatiales.

Intuitive Machines prévoit l’envoi d‘un premier satellite en 2026 avec la mission IM-3. Le groupe pourrait faire appel à Lanteris (ex Maxar Space), société qu’il est sur le point d’acquérir, pour développer les autres éléments. Les premiers satellites Moonlight devraient être lancés d’ici 2028 pour une mise en service d’ici 2030. Le réseau comptera un satellite de navigation et quatre satellites de relais de communication.

Dans l’esprit de développement d’une économie lunaire parallèle aux missions habitées de la Nasa, le recours à un réseau satellite lunaire est devenu indispensable pour assurer le relais de données. Sa capacité à fournir un positionnement précis ainsi que l’heure sur la Lune est également essentielle si on souhaite multiplier les opérations à la surface (atterrissages avec seulement quelques mètres d’erreur du point visé, navigation des rovers, etc.).