Telespazio en pleine croissance

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
La filiale franco-italienne de Leonardo et de Thales possède une expertise de longue date dans les opérations spatiales, les télécommunications et la gestion de données satellite. Cet entretien avec la direction du groupe permet de faire le point sur ces activités et leur avenir dans un monde spatial complexifié.
Moins visible que les grands maîtres d’œuvre, le groupe Telespazio est présent partout dans le spatial européen, et notamment là où l’air est bon, comme dans le segment sol (communications, antennes, opérations), un milieu en plein boom aujourd’hui, mais aussi dans les télécommunications. Le groupe gère par ailleurs les
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
La filiale franco-italienne de Leonardo et de Thales possède une expertise de longue date dans les opérations spatiales, les télécommunications et la gestion de données satellite. Cet entretien avec la direction du groupe permet de faire le point sur ces activités et leur avenir dans un monde spatial complexifié.
Moins visible que les grands maîtres d’œuvre, le groupe Telespazio est présent partout dans le spatial européen, et notamment là où l’air est bon, comme dans le segment sol (communications, antennes, opérations), un milieu en plein boom aujourd’hui, mais aussi dans les télécommunications. Le groupe gère par ailleurs les données des programmes d’observation de la Terre, dont Copernicus. Aujourd’hui,
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte