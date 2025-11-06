Intuitive Machines va racheter Lanteris, anciennement Maxar Space

Lanteris était le nouveau nom à la branche spatiale de Maxar, dédié à la production satellite, qui était anciennement connue sous le nom de Space Systems Loral. L’histoire remonte à la conception du tout premier satellite de télécommunications américain, Courier 1B, en 1960. Intuitive Machines (IM) vient donc de prendre le contrôle d’un géant de l’industrie spatiale, qui a été un des principaux maîtres d’œuvres de satellites de télécommunications géostationnaires, et aussi un des principaux contractuels du gouvernement dans de domaine civil (avec par exemple la sonde interplanétaire Psyche de la Nasa), et bien entendu militaire.

L’acquisition a été conclue le 4 novembre par un accord entre Intuitive Machines et le propriétaire de Lanteris, la société de capital-investissement Advent International, pour 800 millions de dollars (695 M€).

Du Lunar X-Prize au Nasdaq

Intuitive Machines s’est fait connaître par ses atterrisseurs lunaires Nova-C Odysseus en 2024 et Athena en 2025, pour le compte du programme CLPS de la Nasa (Commercial Lunar Payload Services). Les deux ont mal vécu leur alunissage, en tombant sur le côté à cause d’un centre de gravité trop haut. Deux autres missions ont été commandées par la Nasa. Intuitive Machines est également devenu maître d’œuvre de la future constellation NSNS (Near Space Network Services), qui fera du relais de données et de positionnement depuis l’orbite lunaire, en soutien aux missions habitées à la surface. En outre, le rover de transport d’astronautes sur la Lune est en finale dans le processus de sélection de la Nasa.

Fondée en 2013 comme compétiteur du Google Lunar X-Prize, Intuitive Machines a connu une ascension lunaire, consacrée par ce nouvel accord. L’entreprise avait d’ailleurs fait son entrée en bourse au Nasdaq en 2023. En plus de ses activités lunaires, IM a commencé à développer un véhicule de rentrée atmosphérique – Zephyr – pour répondre aux marchés du cargo spatial et de l’usinage en orbite.

Intuitive Machines ne récupère toutefois pas la branche intelligence de Maxar, récemment renommée Vantor. Cette dernière est l’héritière de DigitalGlobe. Vantor opère aujourd’hui la constellation WorldView Legion (6 satellites), d’une résolution spatiale de 30cm, en concurrence directe avec les Pleiades Neo d’Airbus Defence & Space. Vantor compte le NRO parmi ses acheteurs et intègre ses images dans sa plateforme intelligente Tensorglobe, qui fait office de jumeau numérique de la Terre pour le pilotage de drone.