IM-1 : une nouvelle sonde américaine file vers la Lune

La Lune a le vent en poupe

La mission IM-1 Nova-C de la société Intuitive Machines marque la cinquième tentative de déposer un engin sur la Lune en l’espace de sept mois – après les sondes Luna 25, Chandrayaan 3, Slim et Peregrine, respectivement lancées les 14 juillet 2023, 10 août, 6 septembre et 8 janvier 2024 par la Russie, l’Inde, le Japon et la société américaine Astrobotic Technology.

Pas toujours avec la même réussite…

Deuxième mission du programme CLPS

La mission IM-1 Nova-C marque la deuxième mission du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services – Services commerciaux de charges utiles lunaires) de la Nasa, qui encourage des entreprises privées à déployer de petits atterrisseurs et des astromobiles près du pôle sud de la Lune.

En mai 2019, les trois premiers contrats CLPS avaient été confiés aux sociétés américaines Astrobotic, Intuitive Machines et OrbitBeyond.

Intuitive Machines a été fondée en 2013 à Houston, au Texas, pour offrir « un accès lunaire, des services de données lunaires, une mobilité lunaire extrême, et bien plus encore ».

SpaceX (toujours) à la manœuvre

Le grand départ a eu lieu le 15 février à 6 h 05 UTC depuis le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy, en Floride.

C’était le deuxième lancement d’un Falcon 9 en l’espace de 7 heures et 35 minutes, SpaceX ayant procédé la veille à la mise sur orbite basse de la mission USSF 24 depuis la base militaire de Cape Canaveral voisine.

Pour la dix-huitième fois depuis le 30 juin 2020, le premier étage B1060 a été récupéré en fin de mission, 7 minutes et 40 secondes après le décollage, en zone d’atterrissage LZ-1.

Rendez-vous le 23 février

La mission IM-1 Nova-C doit déposer sur la Lune l’atterrisseur Odysseus, qui mesure plus de 4 mètres de haut et pèse près de 2 tonnes au décollage.

Douze charges utiles ont été embarquées à son bord, dont la moitié est commerciale.

L’alunissage est attendu le 23 février dans le cratère Malapert A, situé à environ 300 km du pôle sud lunaire.