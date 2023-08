Echec de la mission lunaire russe Luna 25

Dans la lignée de Luna 24

La dernière sonde soviétique envoyée vers la Lune et déposée de manière contrôlée à sa surface remonte au mois d’août 1976, avec la mission Luna 24.

Elle avait permis de récolter et rapporter sur Terre quelques dizaines de grammes de régolithe, quatre ans après la dernière mission habitée américaine (Apollo 17).

Le 10 août 2023, la Russie a enfin repris le chemin de notre satellite naturel, expédiant avec succès la sonde Luna 25 depuis le cosmodrome de Vostotchny, situé au sud-est de la Sibérie, à l’aide d’un lanceur Soyouz 2.1b / Fregat.

Deux grands objectifs scientifiques

Luna 25 constitue la première mission du programme d'exploration Luna-Glob, composé de quatre sondes à lancer d’ici 2030 : un orbiteur et trois atterrisseurs, dont un chargé d’effectuer une mission de retour d’échantillons.

La sonde éclaireuse devait se poser en douceur à proximité du cratère Boguslawsky, près du pôle Sud de la face visible de la Lune.

Les deux objectifs scientifiques principaux étaient l'étude de la composition du régolithe polaire, et l'étude des composantes plasma et poussière de l'exosphère polaire lunaire.

Pour ce faire, la sonde embarquait huit instruments scientifiques, et était équipée d'un bras robotique.

Manœuvre anormale fatale

Le 16 août à 8 h 57, après un peu plus de cinq jours de voyage sans histoire, Luna 25 s’était correctement placée sur une orbite polaire circulaire haute de 100 km, puis avait transmis ses premières vues de la surface sélène.

Le 19 août, la sonde (dont le périgée avait été abaissé à 12 km) avait rallumé son moteur à 11 h 10, pour atteindre une orbite de pré-atterrissage.

Mais les communications ont été perdues 47 minutes plus tard : le moteur a fonctionné plus longtemps que nécessaire, provoquant l’écrasement fatal de la sonde à la surface de la Lune.

La Russie encore plus isolée

Luna 25 était attendue comme la mission de la renaissance, affirmant la puissance technologique de la Russie et la vigueur de son programme spatial.

Ce dernier, en perte de vitesse depuis plusieurs décennies, paraît encore plus affaibli et isolé depuis le début de la guerre en Ukraine, mais n’est pas non plus moribond : la Russie reste à ce jour la troisième puissance mondiale en matière de réalisations orbitales, derrière les Etats-Unis et la Chine.

L’échec de Luna 25 intervient par ailleurs au moment où Moscou souhaite renforcer sa coopération spatiale avec Pékin, autour notamment d’un projet de base habitée commune sur la Lune.