[Clemenceau 22] Retour du porte-avions Charles de Gaulle après une mission bien remplie

Clemenceau 22

Le 8 avril vers 7 heure du matin, le porte-avions Charles de Gaulle est entré dans la rade de Toulon, marquant la fin de la mission Clemenceau 22. Depuis le 3 février, le Clemenceau et son escadre internationale ont sillonné la Méditerrannée ( article sur le début de la mission Clemenceau 22 ). La mission a toutefois été réorientée avec la guerre en Ukraine ; protection du flanc Sud-Est de l'OTAN en compagnie des groupes aéronavals des porte-avions Cavour de la Marina Militare et Harry S. Truman de l'US Navy. Le groupe aéronaval embarqué a renforcé la couverture aérienne de la Roumanie et de la Bulgarie en soutien aux forces aériennes de ces deux pays. Une troisième couverture aérienne a d'ailleurs été intégrée en urgence : lorsqu'un drone ukrainien datant de l'époque soviétique s'est crashé à Zagreb, la Croatie a demandé moins de 24h après l'incident le soutien de la France et le déploiement de moyens aériens depuis le porte-avions ( plus de précisions dans cet article ).