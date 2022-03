Un drone s'écrase à Zagreb, la France dépêche un E-2C Hawkeye du Charles de Gaulle

Le Président croate a déjà donné quelques informations sur cet incident : le drone venait d'Ukraine, volait à 1.300 mètres à une vitesse légèrement en dessous de 1.000 km/h. Il a bien été détecté par les radars aériens mais aucune solution n'a pu être appliquée car il n'est resté que quelques minutes en Croatie avant d'être à court de carburant et de s'écraser. Le Président Milanovic a aussi insisté que jusqu'à l'arrivée des 12 Rafale de Dassault, la Croatie était dépendante de ses alliés car les 12 MiG-21 de la Force aérienne croate sont dans un piteux état. Il a terminé par promettre que cet évènement montrait clairement que la Croatie devrait continuer à investir dans de nouveaux matériels militaires.

Le Tu-141 est un drone soviétique de reconnaissance visuelle : caméras de jour, caméras infra-rouge, collecte radar ou encore capteur électro-optique. Son autonomie est d'environ 1.000 km et vole à une vitesse subsonique de maximum 1.110 km/h.C'est un drone pré-programmé : après avoir inséré les différentes coordonnées et instructions, le drone est propulsé par un booster depuis une rampe mobile. Le drone effectue ensuite son vol grâce à son réacteur et ce, en complète autonomie, avant d'atterrir sur son point de chute grâce à un parachute. Le drone a effectué son premier vol en 1974 et ne volerai plus dans aucune force aérienne, hormis en Ukraine, qui en a remis certains en état de vol. D'ailleurs, la piste ukrainienne est probablement à suivre au vu de l'autonomie de ce dernier et de son trajet. Pour l'instant, la thèse de l'accident est privilégiée : le drone aurait subit un incident technique interne et aurait complètement dévié de sa trajectoire.