Les experts de la Marine Nationale au chevet de l'USS Ross

Deux techniciens français sur le destroyer américain Ross

L'interopérabilité au sein de l'OTAN est assurée par des standards appliqués aux forces armées des 30 pays membres. Les exemples les plus concrets se retrouvent dans la standardisation des munitions, des terminologies ou encore le partage de l'information. Cette interopérabilité, jusqu'à un certain niveau, est aussi matérielle et technique. Cette dernière a justement été démontrée hier au sein de l'escadre du porte-avions Charles de Gaulle.

En effet, ce 21 mars, le destroyer américain Ross a subi une panne sur son système de refroidissement. Les techniciens américains ont pu isoler la fuite mais, comme pour les autres navires de l'escadre, ne disposaient pas de l'expertise technique ou du matériel nécessaire pour la réparer. Le soutien logistique et technique de l'escadre est géré par l'équipage du bâtiment de commandement et de ravitaillement Marne. Il a donc héliporté un soudeur, un expert frigoriste et leur matériel spécifique sur le destroyer américain. Ces derniers, aidé des techniciens américains, ont alors réparé la fuite sur le circuit endommagé du navire.