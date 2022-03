Premières approches d'un E-2D sur le Charles de Gaulle

Par exemple, des personnels des ponts d’envols des deux bâtiments ont été échangé par rotation d’hélicoptères. Des avions F/A-18E/F Super-Hornet (E en version initiale et F en version biplace) ont ainsi apponté sur le porte-avions français alors que des Rafale Marine F3R appontaient sur le porte-avion américain. Aucune image d'un E/A-18G sur le Charles de Gaulle n'est disponible mais il est certain que ce type d'avion s'est aussi essayé à l'appontage sur le porte-avion français.

Une nouveauté : un E-2D Hawkeye sur le Charles de Gaulle

Cet échange d'avions est presque une routine pour les deux marines mais cette fois-ci, il y a eu un nouvel appareil en approche du Charles de Gaulle : alors que les deux E-2C Hawkeye français s’entrainaient à l’appontage sur le Harry S. Truman, un E-2D Hawkeye de l’US Navy a effectué ses premières présentations à l’appontage sur le porte-avion français. La Marine Nationale et la Marine américaine n'ont pas précisé si un appontage et un catapultage ont été effectué depuis le Charles de Gaulle. La Marine Nationale ne parle d'ailleurs que de "présentations à l'appontage" : entrée dans le circuit d'appontage, train sorti, crosse rentrée mais pas de touch and go (clairement visible sur la photo ci-dessous).