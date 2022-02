L'USAF prépare le remplaçant du E-3G Sentry

Un avion indispensable dans la doctrine aérienne américaine

Basé sur le Boeing 707-320B, le E-3 Sentry est l'un des avions les plus connus du parc aérien américain grâce à son rotodome situé au dessus de l'appareil. Mis en service en 1977, il permet à l'USAF de disposer d'un radar aérien amélioré : en plus de détecter des appareils en vol, il peut aussi suivre des avions volant au ras du sol ou encore faire la différence entre un avion ennemi et un avion allié. Les différents systèmes de communication lui permet également de diriger un missile air-air vers sa cible sans que celle-ci ne soit accrochée par le radar de l'avion lanceur. C'est aussi un avion de guerre électronique puisqu'il peut détecter les ondes d'un radar ennemi, l'identifier et le localiser précisément. Enfin, c'est un centre de communication puisqu'il peut centraliser les informations des différentes unités impliquées dans une opération. Cette dernière caractéristique lui permet d'assurer le rôle de poste de commandement aérien.

Cet avion très polyvalent est présent aux Etats-Unis, dans une unité internationale sous commandement de l'OTAN ou encore en France (base aérienne 702 Avord, dans le département du Cher). En avril 2018, ce sont deux E-3F Sentry français qui gèrent et commandent les différents appareils anglais, français et américains qui se dirigent vers la Syrie pour bombarder des stocks ou des lieux de production de gaz mortels.