La task force du porte-avions Charles de Gaulle 2021 reçoit la Meritorious Unit Commendation de l'US Navy

Cette visite était aussi l’occasion pour l’US Navy de remettre la Meritorious Unit Commendation pour la précédente mission du groupe aéronaval du Charles de Gaulle. Cette décoration est remise à une unité pour des réalisations ou services valeureux ou méritoires au combat ou hors combat.

Pour l’accomplissement méritoire du 21 février 2021 au 8 juin 2021. Le personnel du Charles de Gaulle Carrier Strike Group et la Task Force française (473) se sont distingués durant des performances sans précédent lors d’un déploiement impressionnant et réussi auprès du Commandement Central des Forces Navales des États-Unis, zone d’opérations de la Cinquième flotte. L’extraordinaire efficacité, performance et engagement du CHARLES DE GAULLE Strike Group sur tous les aspects des opérations maritimes avec les États-Unis, la coalition, et les nations partenaires étaient fondamentales pour maintenir la stabilité régionale et significativement améliorer l’interopérabilité entre les États-Unis et la France. Leur soutien à l’opération INHERENT RESOLVE contribua aux objectifs de la coalition et démontra encore la résolution de nos nations à travailler vers des objectifs communs. Le CHARLES DE GAULLE Carrier Strike Group a mené audacieusement, avec le Commandant de la Task Force 50 et exécuté des opérations avec le DWIGHT D. EISENHOWER Carrier Strike Group à un haut degré de compétence, accumulant 156 sorties englobant 740 heures de vol. Face aux menaces mondiales sur l’ordre international fondé sur les règles établies et en démontrant aux alliés comme aux adversaires leur capacité de combat, le CHARLES DE GAULLE Carrier Strike Group a encore renforcé les liens navals entre nos deux nations. Par leurs accomplissements vraiment distinctifs, persévérance sans relâche, et dévouement sans faille au devoir, les personnels du CHARLES DE GAULLE Carrier Strike Group ont réfléchi la reconnaissance sur eux-mêmes et maintenu les plus hautes traditions des Services Navals et de leur pays.

Secrétaire de la Marine