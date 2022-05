Chine : Le premier C919 de série vole

Un avion de série en vol

Le premier Comac C919 de production en série de Comac a pris son envol pour la première fois le 14 mai, alors que le monocouloir s'apprête à entrer en service commercial après pas moins de six années de retard sur le calendrier initial. L'appareil au numéro de série MSN007 et à l'immatriculation B-001J a décollé de l'aéroport de Shanghai Pudong à 6 h 52, heure locale. Après un vol de 3 heures et 2 minutes, l'avion est revenu se poser sans plus de commentaires des pilotes comme d'ailleurs du gouvernement.

Un certificat de type qui se fait attendre

Le biréacteur est destiné à la compagnie aérienne China Eastern Airlines, du moins sa filiale OTT Airlines. Mais pour l'heure, aucune date de livraison n'a été annoncée, puisqu'actuellement Comac n'a toujours pas obtenu pour le C919 de certification de type de la part de la CAAC, l'administration civile de l'aviation chinoise. Cette dernière aurait dû intervenir à l'origine en 2021, Comac l'espère toutefois pour cette année. Nul doute que la pandémie de Covid ou plutôt la propagation de l'épidémie en Chine aura eu un impact certain. Comac revendique 815 commandes (fermes, lettres d'intention, protocoles d'accord, lettres d'achats,....) pour le C919.