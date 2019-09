La production du C919 doit démarrer cette année

Selon "Le Quotidien du Peuple", la Comac, ou pour faire plus long la Commercial Aircraft Corp of China, a annoncé que la production de son moyen-courrier C919 débutera d'ici à la fin de cette année pour une livraison à China Eastern Airlines dans deux à trois ans, soit 2021/2023. Cette information intervient alors que la campagne d'essais du Comac C919 bat toujours son plein. Les quatre prototypes (101, 102, 103 et 104) multiplient les essais en vol et au sol dans le district de Yanliang à X'ian (province du Shaanxi), à Dongying (province du Shandong) et à Nanchang (province du Jiangxi). Les deux autres Comac C919 d'essai doivent rejoindre le programme d'ici la fin de cette année. Comac revendique 815 commandes (fermes, lettres d'intention, protocoles d'accord, lettres d'achats,....) pour le C919.