Capture du président Maduro par les forces spéciales américaines : les américains déploient de nombreux moyens

Capture du président vénézuélien Dans la nuit du 2 au 3 janvier, Caracas, la capitale du Venezuela, était secouée par de multiples explosions. Pour l'instant, il n'est pas possible de lister avec exactitude les frappes mais plusieurs informations laissent à penser qu'une partie des explosions avaient eu lieu sur des sites militaires et un centre de communication. Ces explosions ne sont absolument pas accidentelles : elles avaient pour but de couvrir un raid de forces spéciales américaines. Donald Trump, président des États-Unis, a annoncé sur le réseau social Truth que le raid en question avait permis la capture de Nicolas Maduro, président du Venezuela, et de son épouse.

Des avions en tout genre Reuters a publié à 12h10 une image très intéressante de la base aérienne de Roosevelt Roads. Pour rappel, celle-ci est une ancienne base américaine sur l'île de Porto Rico. Depuis la montée des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, l'ancienne base accueille à nouveau des appareils américains de façon temporaire, avec des radars mobiles et autres systèmes pour créer une base aérienne temporaire. L'image de Reuters montre un avion de combat furtif F-35A Lightning II en train d'atterrir, très certainement après une mission au-dessus du Venezuela. Mais l'image ne montre pas uniquement un F-35A : en arrière-plan, un œil avisé aura aperçu que deux avions de guerre électronique EA-18G Growler ont leurs feux allumés. Ces appareils sont également indispensable pour des frappes aériennes en territoire ennemi. Grâce à leurs pods de brouillage électronique, ils peuvent brouiller à distance les différents radars vénézuéliens. Et si une destruction est nécessaire, ils peuvent aussi emporter des missiles antiradars AGM-88 HARM.

Fin de raid sur Caracas pour ce F-35A Lightning II et deux EA-18G Growler à Roosevelt Roads (3 janvier 2026). © Reuters Fermer

Une image publiée à 13h46 permet aussi d’apercevoir des avions de chasse furtif F-22A Raptor. Ceux-ci sont tous armés de missiles air-air courte portée AIM-9X Sidewinder au niveau de leur soutes supérieure. Il faut s’attendre que la soute inférieure de ceux-ci emporte également des missiles air-air AIM-120 AMRAAM à bien plus longue portée. Ces avions ont permis d’assurer la protection aérienne du ciel au-dessus de la région de la capitale vénézuélienne afin de contrer toute menace d’éventuels avions de combat F-16A/B Fighting Falcon ou Su-30MKV Flanker vénézuéliens. Des images montrent aussi l’atterrissage de plusieurs C-130J Super Hercules, en ce compris au moins un HC-130J. En plus de pouvoir ravitailler en vol des avions, hélicoptères et tiltrotors, cet appareil est spécialement modifié pour récupérer des personnels en territoire ennemi ou soutenir une telle opération. Pour ce faire, il dispose d’une suite d’autoprotection avancée, différents systèmes de navigations pour un vol en territoire ennemi en très basse altitude et ce, par n’importe quel temps, de jour comme de nuit.

Six avions de chasse furtifs F-22A Raptor américains armés à minima d'AIM-9X Sidewinder à Roosevelt Roads (3 janvier 2026). © Reuters Fermer

Il en manque deux ! Si aucune image ne confirme qu’ils ont été de la partie, deux avions importants avaient été filmés précédemment sur cette même base de Porto Rico. Il s’agit d’au moins un avion de guerre électronique HC-130H Compass Call et d’un avion de relais de communication E-11A. Ce dernier est surnommé le « Wifi du ciel » : il vole à haute altitude et collecte les différentes communications, images, vidéos,… émises afin de les traduire en données compatibles par d’autres systèmes. Ce véritable relais de communication permet ainsi d’améliorer grandement l’interopérabilité dans le cadre d’une opération complexe… comme ce fut certainement le cas cette nuit.

El gran Pinchito nos trae video del EC-130H Compass Call y el E-11 Battlefield Airborne Communications Node (BACN) activos el Viernes en Puerto Rico. Si no siguen a Pinchito en su IG, vayan para allá: pinchito.avgeek pic.twitter.com/O3bOVMGO6L — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) December 29, 2025

Au niveau du Compass Call, ce dernier se base sur un avion de transport tactique C-130H Hercules. Toutefois, il a été modifié en profondeur pour assurer différentes missions de guerre électroniques. Tout comme les EA-18G, il peut brouiller les radars des défenses aériennes. Il peut aussi brouiller les diminuer l’efficacité des systèmes de commandement en brouillant leurs communications à longue distance. Même s’il s’agit d’un appareil en fin de service, les détails des systèmes intégrés sont classifiés. Ils s’agit peut-être de leur dernière mission sur le terrain, avec l’arrivée de leur remplaçant : l’EA-37B Compass Call.

Atterrissage à Davis-Monthan d'un avion de guerre électronique EC-130H Compass Call de l'USAF (31 août 2021). © USAF Fermer

Un soutien naval ? En mer, des navires ont également pu ouvrir la voie en frappant différents sites menaçants pour les avions de combat américains à l'aide de missiles de croisière longue portée Tomahawk. Au 29 décembre 2025, l' USNI identifiait plusieurs navires de guerre américains en mer des Caraïbes. Parmi ceux-ci, quatre peuvent justement emporter et tirer les précieux Tomahawk : les destroyers lance-missiles USS Stockdale (DDG-106, classe Arleigh Burke IIA) et USS Thomas Hudner (DDG-116, classe Arleigh Burke IIA).

les croiseurs lance-missiles USS Lake Erie (CG-70, classe Ticonderoga) and USS Gettysburg (CG-64, classe Ticonderoga). Il est pour l'instant trop tôt pour confirmer leur implication directe ou leur appui indirect à l'opération. Il n'empêche, la présence des deux croiseurs Ticonderoga interroge. L'US Navy retire progressivement cette classe de croiseur. Ils sont principalement utilisés pour escorter les porte-avions américains et assurer leur défense antiaérienne et antimissile. Or, avec moins d'une dizaine de navires encore en service, en enlevant les navires en entretien et les navires dont l'équipage s'entraine en vue d'un déploiement, avoir deux croiseurs Ticonderoga sur une même zone d'opération est très rare... et bien souvent pas un hasard ! D'ailleurs, comme démontré dans la vidéo ci-dessous, le Gettysburg participait également aux frappes de Tomahawk sur les rebelles houthis au Yémen en mars 2025.

USS Gettysburg (CG 64) delivered lethal precision March 15 on Houthi targets in Yemen. America's Navy is ready and fully committed to defending freedom of navigation around the world. #NavyReady pic.twitter.com/GNqPEaZgtj — U.S. Navy (@USNavy) March 16, 2025

L'aéronavale est aussi de la partie En mer des Caraïbes, le Carrier Strike Group 12 (CSG 12) était déployé. Cette escadre est centrée autour du porte-avions USS Gerald R. Ford (CVN-78, classe Gerald R. Ford) et de son important groupe aéronaval embarqué. Au niveau avions de combat, celui-ci comprend trois escadrons de F-18E Super Hornet, un escadron de F-18F et un escadron d'avions de guerre électronique EA-18G. Il dispose aussi d'un escadron d'avions de guet aérien avancé et de commandement aéronaval E-2D Adanced Hawkeye. Il est presque certain qu'au moins un E-2D assurait la surveillance aérienne longue portée de l'opération. Trois destroyers lance-missiles assurent la protection du porte-avions : les USS Mahan (DDG-72, classe Arleigh Burke II), USS Winston S. Churchill (DDG-81, classe Arleigh Burke IIA) et USS Bainbridge (DDG-96, classe Arleigh Burke IIA). Il n'est pas possible de savoir s'ils étaient impliqués dans l'opération. En revanche, il est presque sûr et certain que le groupe aérien amphibie présent également dans les Caraïbes a été impliqué. Ce dernier est composé des navires de soutien aux opérations de débarquement USS San Antonio (LPD-17, classe Antonio I) et USS Fort Lauderdale (LPD-28, classe Antonio I), centrés autour du USS Iwo Jima (LHD-7, classe Wasp). Ces navires transportent un contingent de marines avec tout leur équipement : navires de débarquement, blindés, logistique, artillerie,... mais aussi des avions de combat AV-8B Harrier et hélicoptères de combat AH-1Z Viper. Si aucune image ne confirme l'utilisation des Harrier, des vidéos montrent des tirs de canons et de roquettes sur plusieurs zones dans Caracas. Sans pouvoir identifier les appareils, il est presque certains que les Marines assuraient un soutien de combat héliporté au raid.

USS Iwo Jima (LHD 7) Wasp-class amphibious assault ship leaving Ponce, Puerto Rico - December 18, 2025 SRC: X-@MichaelBonet8 pic.twitter.com/fzrWV4Dz2C — WarshipCam (@WarshipCam) December 18, 2025

Footage of a US helicopter (possible USMC AH-1Z Viper) engaging ground targets with gun and rocket fire in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/mT5h1lnFkl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

Un navire spécial Enfin, au niveau raid à proprement parlé, une vidéo disponible en sources ouvertes confirme que Caracas a été survolé par de nombreux hélicoptères de transport moyen Black Hawk et transport lourd Chinook. Cependant, cette vidéo tournée de nuit et de faible qualité, ne permet pas d'identifier avec exactitude les modèles : de "simples" Black Hawk et Chinook américains ou les versions spécialement modifiées au profit des forces spéciales américaines. Il est toutefois presque certain qu'au vu de la complexité de l'opération, ces hélicoptères spéciaux du 160th SOAR étaient mobilisés.

🇺🇸🇻🇪 Images de ce qui semble être un raid/assaut héliporté américain en territoire vénézuélien simultanément à d'importantes frappes au sol.



On peut ici voir plusieurs hélicoptères CH-47 "Chinook" et leur escorte appartenant probablement aux forces spéciales américaines.… pic.twitter.com/KbC3GoihD6 — C'est Carré 🟩 (@Cest__Carre) January 3, 2026

D'ailleurs, de précédentes images confirment la présence dans la zone de cette unité unique. En effet, des hélicoptères légers MH-6M Little Bird et un hélicoptère moyen MH-60M Black Hawk de cette même unité avaient été photographiés en octobre 2025. Ceux-ci étaient probablement basés sur le très secret navire M/V Ocean Trader. Celui-ci est spécialisé dans le soutien aux opérations de forces spéciales et dispose de hangar et d'un large pont pouvant accueillir les hélicoptères des forces spéciales.

U.S. Army 160th SOAR helicopters, including MH-6M “Little Birds” and MH-60M “Black Hawks,” were seen training off Trinidad and Tobago aboard the M/V Ocean Trader, a covert special operations “mothership” near Venezuela’s coast. pic.twitter.com/cnjS54Pvcm — Open Source Intel (@Osint613) October 8, 2025

📍Caribbean Sea



The @USNavy (🇺🇸) Iwo Jima ARG is conducting fleet maneuvers in the Caribbean Sea, notably with a special guest, the MV Ocean Trader Special Warfare Support vessel.



Geolocation: 13.35894, -66.28738 pic.twitter.com/GFtUVUbSdn — SA Defensa (@SA_Defensa) December 24, 2025

Une défense existante… Si l'Armée vénézuélienne n'est clairement pas une force militaire de premier rang, elle dispose toutefois d'une défense antiaérienne variée. Des images publiées par le Venezuela avaient d'ailleurs montré le déploiement de systèmes antiaériens mobiles courte à moyenne portée S-125 Pechora-2M (SA-26). Pour rappel, le S-125 date des années 1960 mais il s'agit là d'une version améliorée dans les années 2000 : portée allongée, charge destructive améliorée, modification des systèmes électroniques,… Le SIPRI annonce que 11 systèmes ont été acquis en seconde main à la Russie en 2008 mais différentes annoncent estiment que l’Armée vénézuélienne en détiendrait jusqu’à une quarantaine. En revanche, l’année suivante, toujours d’après le SIPRI, le Venezuela a commandé à la Russie de plus récent systèmes antiaériens courte portée Buk-M2E (SA-17) et longue portée S-300VM (SA-23 Giant/Gladiator). Ils auraient été livrés en 2013, avec des estimations tournant autour d’une petite dizaine de Buk et une douzaine de S-300. Des MANPADS, soit des systèmes antiaériens très courte portée tirés depuis l’épaule, équipent aussi les Forces armées vénézuéliennes. La Russie aurait récemment transféré des Buk supplémentaires ainsi que des systèmes antiaériens très courte à courte portée Pantsir (SA-22 Greyhound) mais il n’est pas possible de confirmer avec certitude cette information.

Venezuelan Buk-M2E air defense system, purchased from Russia in 2015, destroyed tonight pic.twitter.com/G6YkF5MrCb — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 3, 2026