Boom Supersonic associé à la NASA dans la recherche sur le "Bang" sonique

Boom Supersonic s'allie à la NASA

Boom Supersonic s'est associée à la NASA pour prendre des photos spécifiques liées aux essais en vol supersonique de son avion de démonstration, XB-1. Lors du deuxième vol supersonique du XB-1, le 10 février 2025, les équipes de la NASA au sol ont utilisé la photographie Schlieren, une technique permettant de visualiser les ondes de choc résultant de la poussée du XB-1 dans l'air à des vitesses supersoniques. En janvier, le XB-1 est devenu le premier avion à réaction développé de manière indépendante à voler plus vite que la vitesse du son, et le premier avion à réaction supersonique civil construit en Amérique.

Signature acoustique du XB-1

Les équipes de la NASA ont également recueilli des données sur la signature acoustique du XB-1 à un endroit de l'itinéraire de vol. L'analyse de la détonation sonique a révélé qu'aucun son audible n'a atteint le sol lorsque le jet a volé à des vitesses supersoniques. « Cette image rend visible l'invisible : le premier avion à réaction supersonique civil de fabrication américaine qui a franchi le mur du son. Grâce au pilotage exceptionnel de [Tristan Brandenburg] Geppetto et à notre partenariat avec la NASA, nous avons pu capturer cette image emblématique », a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. « Nous avons également confirmé que le XB-1 ne produisait pas de bang sonique audible, ce qui ouvre la voie à des vols d'une côte à l'autre jusqu'à 50 % plus rapides ».



Changements de densité de l'air autour de l'avion à Mach 1 +

La prise d'images Schlieren nécessite des conditions et un timing idéaux, ainsi qu'un pilotage exceptionnel de la part du pilote. Le pilote d'essai en chef de Boom, Tristan « Geppetto » Brandenburg, a positionné XB-1 à un moment précis et à un endroit précis au-dessus du désert de Mojave pour permettre à la NASA de photographier XB-1 en train de voler devant le soleil, documentant ainsi les changements de densité de l'air autour de l'avion à des vitesses supérieures à Mach 1.



Une détonation supersonique non perçue au sol

À l'aide de points de cheminement calculés par la NASA, l'équipe XB-1 a rapidement développé un logiciel d'avionique pour guider le pilote vers les points spécifiques de l'espace que XB-1 devait traverser pour éclipser le soleil. Pour capturer les images, la NASA a utilisé des télescopes terrestres dotés de filtres spéciaux qui détectent les distorsions de l'air, telles que les ondes de choc, autour de l'avion supersonique. Les efforts menés par la NASA et Boom pour modéliser les paramètres de vol prévus pour les vols supersoniques du XB-1 ont permis d'estimer qu'il était très probable que l'avion fonctionne à la limite de Mach, c'est-à-dire qu'un "bang" sonique se réfracte dans l'atmosphère et n'atteigne jamais le sol. Cet effet est obtenu en franchissant le mur du son à une altitude suffisamment élevée, la vitesse exacte variant en fonction des conditions atmosphériques.



La supercroisière pour Overture

Les données relatives au bang sonique ont été recueillies à l'aide de microphones et de dispositifs d'enregistrement du niveau de pression acoustique placés à des endroits stratégiques limités par rapport à la trajectoire de vol. L'évaluation par Boom de ce type de données issues des vols supersoniques du XB-1 démontre qu'il est possible de voler en supersonique sans être perturbé par un "bang" sonique. Cela correspond aux recherches menées précédemment par la NASA dans le cadre de ses efforts visant à rendre les vols supersoniques commerciaux accessibles au public. Le 10 février, Boom a annoncé qu'elle utiliserait les données recueillies par l'entreprise dans le cadre du programme de vols d'essai du XB-1 pour intégrer le système "Boomless Cruise" (croisière supersonique sans détonation) à son avion de ligne supersonique, Overture. Ce type de croisière permettra à Overture de voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 1,3 sans bruit audible au sol, réduisant ainsi les temps de vol d'une côte à l'autre des États-Unis jusqu'à 90 minutes.

Exploitation des enseignements et de la technologie du XB-1

Le deuxième vol supersonique du XB-1 a marqué la fin de son programme d'essais en vol et l'avion historique va maintenant retourner à son lieu de naissance, à Denver, dans le Colorado. Boom va maintenant concentrer tous ses efforts sur l'exploitation des enseignements et de la technologie du XB-1 pour construire l'avion de ligne supersonique Overture, qui a déjà reçu 130 commandes et précommandes de United Airlines, American Airlines et Japan Airlines. En 2024, Boom a achevé la construction de l'usine Overture Superfactory à Greensboro, en Caroline du Nord, qui produira 66 avions Overture par an.