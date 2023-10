Boeing, la NASA et United Airlines testent les SAF en conditions réelles de vol

ecoDemonstrator, Airborne Science Lab et satellites

Tester grandeur nature avantages et inconvénients des SAF, notamment leur influence sur les traînées de condensation et le développement de suies. C'est ce que Boeing, United Airlines et la NASA vont étudier autour d'un programme commun d'essais en vol. Le deuxième ecoDemonstrator Explorer de Boeing, un 737-10 destiné à United Airlines, volera avec du carburant 100% SAF et du kérosène conventionnel dans des réservoirs séparés et des carburants alternatifs pendant les essais. Le DC-8 Airborne Science Lab (laboratoire aérien volant) de la NASA volera derrière le jet commercial et mesurera les émissions produites par chaque type de carburant et les particules de glace des traînées de condensation. Les satellites de la NASA captureront des images de la formation des traînées de condensation dans le cadre des essais.

Incidence des SAF sur les traînées de condensation

Les chercheurs cherchent à comprendre comment les carburants avancés, la conception des chambres de combustion des moteurs et d'autres technologies peuvent réduire le réchauffement de l'atmosphère. Par exemple, les essais permettront d'évaluer l'incidence de la SAF sur les caractéristiques des traînées de condensation, ces traînées persistantes produites lorsque les avions volent dans de l'air froid et humide. Bien que leur impact ne soit pas encore totalement compris, certaines recherches ont suggéré que certaines traînées de condensation peuvent piéger la chaleur dans l'atmosphère.

Avec le concours de GE, du DLR

World Energy fournit la SAF pour les essais à partir de ses installations de Paramount, en Californie. Un soutien supplémentaire est apporté via l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA), qui finance le centre d'excellence ASCENT, GE Aerospace fournit l'expertise technique et le financement du projet tandis que DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt soit l'équivalent de notre ONERA fournit des experts et des instruments.

Des suies réduites

Ce projet est la dernière phase d'un partenariat pluriannuel entre Boeing et la NASA visant à analyser la manière dont le SAF peut réduire les émissions et apporter d'autres avantages environnementaux. Par rapport au carburéacteur conventionnel, le SAF - fabriqué à partir d'une gamme de matières premières produites de manière durable - peut réduire les émissions jusqu'à 85 % au cours du cycle de vie du carburant et offre le plus grand potentiel de réduction des émissions de CO2 de l'aviation au cours des 30 prochaines années. Le SAF produit également moins de suie, ce qui peut améliorer la qualité de l'air à proximité des aéroports.