Aviation décarbonée : United Airlines tient la pole position outre-atlantique

Le 1er décembre 2021, la compagnie américaine United Airlines a opéré le tout premier vol de l'histoire de l'aviation commerciale entre Chicago et Washington avec un moteur de l'avion alimenté par 100 % de SAF. Le vol était opéré en Boeing 737 MAX 8 et transportait 100 passagers. Le vol était réalisé en collaboration avec Boeing, CFM International, Virent et