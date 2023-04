Boeing étend les essais en vol de l’ecoDemonstrator et ajoute des avions « Explorer »

L'ecoDemonstrator édition 2023...

Boeing étoffe son programme d’essais en vol ecoDemonstrator dans l’optique d’accélérer ses capacités d’innovation dans les domaines du développement durable et de la sécurité. L'avionneur a annoncé ce jour son plan 2023 dans le cadre duquel 19 technologies seront évaluées sur le Boeing 777 ecoDemonstrator, ainsi que l’ajout d’avions « Explorer » qui auront pour mission de tester certaines technologies particulières.

...Un Triple-Sept et Dreamliner Explorer

Le premier avion ecoDemonstrator Explorer, un 787-10 Dreamliner, effectuera des essais en vol au mois de juin au départ de Seattle et à destination de Tokyo, Singapour et Bangkok afin de démontrer comment la coordination de la navigation dans l’espace aérien international peut améliorer l’efficacité opérationnelle, avec à la clé une réduction de la consommation de carburant et des émissions pouvant atteindre 10 % par avion. Grâce aux capacités embarquées actuellement disponibles, Boeing et les fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP — Air Navigation Service Providers) opérant aux États-Unis, au Japon, à Singapour et en Thaïlande calculeront collectivement l’ordonnancement des itinéraires de l’avion afin de définir la trajectoire de vol optimale entre plusieurs régions en tenant compte de paramètres tels que les conditions météos, le trafic aérien et la fermeture de certains espaces aériens. L’appareil utilisera le mélange affichant le taux de carburant aviation durable (SAF — Sustainable Aviation Fuel) le plus élevé disponible sur chaque site.

19 technologies testées en vol

En 2023, Boeing utilisera également l’actuel avion porte-étendard de son programme ecoDemonstrator, un 777-200ER à rayon d’action étendu, pour tester 19 technologies, parmi lesquelles : des cloisons murales durables en soute composées à 40 % de fibres de carbone recyclées et à 60 % de résines issues d’une matière première biosourcée ; un capteur de niveau à fibre optique compatible avec les carburants 100 % durables ; une application pour sacoche de vol électronique (EFB) comprenant Smart Airport Maps, un module de l’application Jeppesen FliteDeck Pro qui réduit les coûts d’exploitation et favorise la sécurité au roulage en représentant les données contextuelles des aéroports. Enfin, pour tous les essais en vol, l’avion utilisera le mélange affichant le taux de carburant durable le plus élevé disponible localement.

Un programme renouvelé chaque année depuis 2012

Depuis ses premiers vols en 2012, le programme Boeing ecoDemonstrator a contribué à accélérer l’innovation en testant dans un environnement opérationnel des technologies mises au point en laboratoire. En incluant le plan 2023, ce programme aura testé environ 250 technologies pour contribuer à décarboner l’aviation, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à renforcer la sécurité aérienne tout en améliorant et l’expérience de vol des passagers. Environ un tiers des technologies testées dans le cadre de ce programme ont par la suite été intégrées à des produits et des services de Boeing.