Avio Aero lance un démonstrateur de technologie hybride électrique en Europe

Démonstrateur AMBER pour avions verts

Le programme "Clean Aviation" ou "Aviation propre" de la Commission européenne vient d'attribuer environ 34 M€ sur quatre ans à un consortium dirigé par Avio Aero pour le démonstrateur technologique AMBER. L'objectif est de faire mûrir, d'intégrer et de valider les technologies clés nécessaires à un système de propulsion hybride-électrique de classe mégawatt (MW) alimenté par des piles à combustible à hydrogène. Le démonstrateur AMBER étudiera l'intégration de composants électriques hybrides - y compris un moteur/générateur, des convertisseurs de puissance et des systèmes de transmission de puissance - avec des piles à combustible pour des essais sur banc au milieu de la décennie en utilisant le turbopropulseur Catalyst d'Avio Aero.

"Nous sommes fiers d'annoncer le lancement du programme hybride-électrique AMBER, qui vise à démontrer les avantages d'un système de propulsion d'avion innovant couplant un moteur à turbine avec un moteur électrique alimenté par des piles à combustible. Nous cherchons à concevoir, développer et tester des technologies révolutionnaires pour façonner l'avenir d'un vol plus durable en Europe et nous apprécions la collaboration avec Clean Aviation pour rendre ce démonstrateur possible", a déclaré Giorgio Abrate, vice-président de l'ingénierie pour Avio Aero. "La sélection de notre proposition AMBER par Clean Aviation confirme sa valeur stratégique et technologique pour soutenir les ambitions de l'Union européenne visant à atteindre des émissions nettes de CO2 nulles pour les vols d'ici 2050."

Technologies de propulsion électrique hybride

Les technologies de propulsion électrique hybride peuvent contribuer à améliorer les performances des moteurs, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. Les technologies électriques hybrides qu'Avio Aero et sa société mère GE Aerospace développent sont également compatibles avec les carburants alternatifs comme le carburant aviation durable (SAF) et avec les architectures de moteur avancées comme l' Open Rotor.

"Pour la transition vers la neutralité climatique, nous devons faire plus avec moins d'énergie, et l'aviation ne fait pas exception", commente Axel Krein, directeur exécutif de "Clean Aviation". "L'ambition première de Clean Aviation est de provoquer un changement radical dans les performances des avions. Pour les avions régionaux, notre objectif est une amélioration d'au moins 50 % par rapport à un vol typique d'aujourd'hui. Le projet AMBER, qui est l'un de nos 20 nouveaux projets audacieux actuellement en cours, jouera un rôle clé pour nous aider à atteindre cet objectif ambitieux."

Le consortium dirigé par Avio Aero compte 21 membres* européens

Le consortium dirigé par Avio Aero- est composé d'un total de 21 membres* européens, dont le réseau européen de développement technologique d'Avio Aero, composé d'universités et de centres de R&D. D'autres sites de GE Aerospace en Europe, notamment en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Turquie et au Royaume-Uni, contribueront à la recherche sur les systèmes de moteur, d'hélice et de groupe motopropulseur électrique.

H2FLY, une société allemande spécialisée dans le développement de systèmes d'alimentation électrique à l'hydrogène pour les avions, fournit le système de pile à combustible de classe MW, ainsi que l'architecture, les interfaces et les commandes de pile à combustible correspondantes. H2FLY est également responsable de la construction du système de pile à combustible MW dans le cadre de la validation et des essais du groupe motopropulseur en collaboration avec les partenaires du projet.

"Le développement d'un système de propulsion hybride-électrique de classe mégawatt pour l'aviation commerciale marque une étape importante vers la réalisation d'un transport aérien sans émissions. Nous sommes impatients de contribuer à ce développement et de partager notre expertise en tant que leader technologique mondial dans le domaine de l'aviation hydrogène-électrique ", a déclaré le professeur Dr Josef Kallo, cofondateur et président de H2FLY. Un autre partenaire clé sur le démonstrateur AMBER est Leonardo, qui fournira des conseils sur l'intégration de l'avion dans la configuration du système de propulsion électrique hybride.

Autres propositions financées par l'Europe

AMBER est l'un des nombreux projets d'aviation propre associés à Avio Aero qui ont récemment obtenu un financement. Le projet HYDEA, coordonné par Avio Aero, développera un moteur à combustion à hydrogène pour des essais en vol en collaboration avec Safran Aircraft Engines, Airbus et d'autres entreprises, universités et centres de recherche européens. En outre, dans le cadre d'un autre projet avec Clean Aviation appelé OFELIA, coordonné par Safran Aircraft Engines, il est prévu de faire la démonstration de l'architecture Open Rotor dans le cadre d'essais en vol plus tard dans la décennie en collaboration avec Airbus. Avio Aero est un partenaire clé de Safran sur OFELIA.

Le développement de la combustion de l'hydrogène et des technologies Open Rotor font partie du programme de CFM International** RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), qui a été dévoilé en 2021 pour faire progresser de nouvelles architectures de moteurs, des technologies hybrides électriques et des technologies de cœur compactes avancées afin d'obtenir, d'ici le milieu des années 2030, un rendement énergétique supérieur d'au moins 20 % et des émissions de CO2 inférieures de 20 % par rapport aux moteurs les plus efficaces en service aujourd'hui.

Avio Aero fait également partie du projet HERA Clean Aviation, dirigé par Leonardo, dans le but de définir un concept d'avion régional adapté à la propulsion hybride électrique. Leonardo participe également à un total de huit propositions d'aviation propre, dont AMBER et HERA, et est un membre fondateur de Clean Aviation, avec Avio Aero.

