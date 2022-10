AutoFlight s’implante aux États-Unis avec la nomination de deux vétérans de l'industrie aéronautique.

Omer Bar-Yohay (Eviation) et Chad Cashin (Joby Aviation)

AutoFlight annonce l'ouverture de sa première filiale américaine à l'aéroport de Napa en Californie. L'expansion de la jeune pousse s’appuie sur le recrutement de deux vétérans de l'industrie. Omer Bar-Yohay (cofondateur et ancien PDG d'Eviation Aircraft) a été nommé président d'AutoFlight, tandis que Chad Cashin (anciennement responsable du développement commercial chez Joby Aviation) assume le rôle de directeur commercial. L'une des premières priorités de cette nouvelle équipe sera de réussir le vol de transition de son taxi aérien, baptisé Prosperity I, au-dessus du sol américain, ce qu'elle prévoit de faire dans les tout prochains mois.

Prosperity I en vol, vise la certification pour 2025

En juin dernier, AutoFlight a publié une vidéo de Prosperity I (ci-dessus), dévoilant ainsi une nouvelle conception, une configuration améliorée pour le décollage et le système de croisière, des hélices optimisées et des performances accrues en vol stationnaire de même qu’en croisière. AutoFlight a réalisé avec succès plus d'une centaine de vols de transition complets de ses aéronefs en 2022 et est en bonne voie pour étendre ses autorisations de vol et obtenir une certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Prosperity I est un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, d'une autonomie d'environ 250 kilomètres. Il peut accueillir confortablement jusqu'à trois passagers en plus du pilote. Le programme de certification de ce taxi aérien urbain devrait être bouclé en 2025.

Une start-up fondée en Chine

Prosperity I est conçu pour les transferts courts entre les quartiers d'une même ville, les liaisons vers les aéroports, les connexions entre deux villes proches ou pour permettre des déplacements en-dehors des agglomérations en évitant la route. "Une fois disponible pour des vols commerciaux à l’horizon 2025, un trajet qui prend aujourd’hui des heures en voiture sera réduit à environ 10 minutes avec Prosperity I, tout en restant accessible et avec le même niveau de sécurité", commente AutoFlight. L’implantation d'AutoFlight aux Etats-Unis est la dernière d’une longue série d’étapes pour la société qui a été fondée en Chine, qui comprend également une implantation européenne à Augsbourg, en Allemagne. Le directeur général européen est un ancien d'Airbus, Mark Henning.