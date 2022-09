L'Alice d'Eviation réalise son premier vol

Un premier vol de 8 minutes

A la suite de la réussite de ses récents essais au sol, Eviation Aircraft a réalisé avec succès le premier vol de son avion Alice à émission zéro, le 27 septembre 2022. L'Alice a ainsi décollé à 7 h 10 de l'aéroport international de Grant County (MWH), à Moses Lake, dans l'état de Washington et a atterri huit minutes plus tard, après avoir effectué un très court vol sous la forme de deux circuits réalisés à 3 500 pieds (soit 1 050 m) d'altitude.

Une autonomie de 800 km

Aux commandes figurait le pilote d'essai Steven Crane. L'appareil bimoteur est conçu pour transporter jusqu'à neuf passagers et deux pilotes sur une distance d'environ 500 miles (soit 800 kilomètres). En termes de modèle économique, outre la navette, Eviation envisage un Alice de transport de fret d'une capacité de charge utile de 1 100 kilogrammes, ainsi qu'une version exécutive pouvant accueillir six passagers. La propulsion électrique est assurée par deux moteurs électriques MagniX Magni650. Eviation Alice vise les marchés Commuter et fret, et effectuera généralement des vols de 150 à 250 miles (soit 277 à 463 km).

Une fraction du coût d'exploitation des jets légers

"Ce vol d'avant-garde du démonstrateur technologique a fourni à Eviation des données inestimables pour optimiser l'avion en vue de sa production commerciale", commente le constructeur aéronautique. Alice devrait permettre de réduire considérablement le bruit et ne devrait coûter qu' une fraction du coût d'exploitation par heure de vol par rapport aux jets légers ou aux turbopropulseurs haut de gamme.

Un dessin revu et corrigé depuis 2019

Un prototype grandeur nature de l'avion Alice au salon du Bourget en juin 2019, mais le dessin de l'appareil a été depuis considérablement remanié, la voilure étant débarassée de sa propulsion originale en saumons d'aile pour ne citer que détail. Le constructeur aéronautique est revenu à une architecture plus simple, éprouvée, avec des moteurs en nacelles arrière, isolant ainsi la cabine de toute empreinte acoustique.

137 commandes... à confirmer

Cape Air et Global Crossing Airlines, deux compagnies aériennes régionales basées aux États-Unis, ont commandé respectivement 75 et 50 appareils Alice. DHL Express est le premier client cargo d'Eviation, avec une commande de 12 avions Alice eCargo. Avec cet engagement, DHL vise à établir le premier réseau express électrique, ouvrant la voie à une nouvelle ère de fret aérien à émissions nulles.