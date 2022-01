Alice en route vers son premier vol

Des essais de roulage...

Eviation a révélé une vidéo de son bimoteur électrique Alice remontant la piste de l'aéroport d'Arlington, dans l'état de Washington, aux Etats-Unis, réalisée le 17 décembre 2021 et annonce un premier vol sous peu... C'est-à-dire avec un retard de plus de deux ans sur la version originale de l'appareil. Laquelle, avant qu'elle ne soit détruite dans un incendie intervenu à Prescott en janvier 2020, disposait d'un arrangement propulsif pour le moins surprenant.

...De la nouvelle version d'Alice

Lors de l'édition 2019 du Salon du Bourget, lorsque le prototype de l'appareil fut exposé, de nombreuses questions émergèrent quant à la disposition des moteurs à hélices propulsives aux extrémités de la voilure, laquelle était d'une faible épaisseur relative. C'est la seconde plus grosse altération du dessin d'origine -la plus visible étant le remplacement de l'empennage papillon par un empenannge en T-, puisque les deux moteurs électriques Magni650 de MagniX ont été déplacés des saumons d'ailes pour gagner l'arrière du fuselage,avec une disposition façon Caravelle éloignée de la cabine passagers, et des hélices cette fois-ci tractives. En mai, MagniX a livré les premiers moteurs Magni650 à Eviation. Enfin, dernière grosse modification, le train d'atterrissage est désormais tricycle et non plus classique. Alice version « 2.0 » gagne donc une jambe de train avant.

Eviation, par la voix de son PDG, Omer Bar-Yohay, annonce une certification et des livraisons débutant en 2024. DHL Express a commandé 12 exemplaires de la version cargo de l'avion d'Eviation.