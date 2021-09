Joby débute une campagne d'essais en vol avec la Nasa

Une campagne d'essais en vol...

La Nasa a débuté le 30 août les essais en vol de l'aéronef à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL) entièrement électrique de Joby Aviation dans le cadre de la campagne nationale de mobilité aérienne avancée (AAM) de l'agence. Ces essais se dérouleront jusqu'au vendredi 10 septembre, sur la base de vol électrique de Joby située près de Big Sur, en Californie. C'est la première fois que la Nasa teste un ADAVe dans le cadre de cette campagne.

... Pour recueillir des des données sur les performances et l'acoustique des véhicules

L'objectif de la NASA est de recueillir des données sur les performances et l'acoustique des véhicules afin de les utiliser pour la modélisation et la simulation des futurs concepts d'espace aérien. Ce test permettra d'identifier les lacunes au niveau de la réglementation et des politiques actuelles de la Federal Aviation Administration afin de faciliter l'intégration des aéronefs de mobilité aérienne avancée (AAM) dans le système de l'espace aérien américain.

Le début d'une campagne qui s'étalera sur plusieurs années et en différents endroits

Cette campagne multi-événements visant à faire progresser la mobilité de l'espace aérien aux États-Unis se déroulera à plusieurs endroits et sur plusieurs années. "Les essais de développement de la campagne nationale constituent une étape stratégique importante dans le cadre des objectifs de la Nasa visant à accélérer le calendrier de l'industrie AAM", a déclaré Davis Hackenberg, responsable de l'intégration de la mission mobilité aérienne avancée à la Nasa. "Ces scénarios d'essai permettront d'identifier les lacunes des normes actuelles afin de favoriser les progrès de l'industrie en matière d'intégration des véhicules AAM dans l'espace aérien."

Au cours de cette série d'essais, la NASA recueillera des données à partir des vols de l'aéronef de Joby, qui est destiné au service commercial de transport de passagers à l'avenir. L'analyse de ces données préparera la campagne nationale de l'AAM à exécuter la première série de tests de la campagne, appelée NC-1, prévue pour 2022, avec des scénarios de vol plus complexes et d'autres véhicules industriels.

50 micros pour le profil acoustique

Lorsque l'aéronef de Joby réalisera les scénarios d'essai prévus, l'équipe de la NASA recueillera des informations sur la façon dont le véhicule se déplace et évolue, le bruit qu'il produira et la manière dont la communication est réalisée avec les contrôleurs au sol. Les futurs partenaires réaliseront des scénarios similaires pour évaluer l'état de préparation de leurs véhicules. L'équipe déploiera l'installation acoustique mobile et construira un réseau de plus de 50 microphones pour mesurer le profil acoustique de l'aéronef de Joby dans différentes phases de vol. La campagne américaine AAM est gérée par le projet Advanced Air Mobility de la NASA, qui prévoit d'être un catalyseur communautaire pour le développement et la validation de concepts et de solutions. Le projet AAM fait partie de l'Aeronautics Research Mission Directorate de la NASA.