Augmentation des livraisons de systèmes antiaériens modernes pour l'Ukraine

Des Crotale français ?

Le 12 octobre en soirée, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur les livraisons de matériels militaires français à l'Ukraine. Il a notamment annoncé que la France allait dans les prochaines semaines livrer des radars et des batteries antiaériennes pouvant détruire des drones et des missiles. Le ou les systèmes en question ne sont pas encore connus officiellement. Toutefois, d'après France 24 , la France devrait livrer des batteries antiaériennes courte portée Crotale.

Pour rappel, le Crotale est un système antiaérien de Thales et MBDA. En dehors de versions potentiellement désactivée et stockée, la France produit depuis 1990 le Crotale NG (Nouvelle Génération). Le système comprend un seul et unique véhicule tracté avec un lanceur de 8 missiles, un capteur radar et un capteur infrarouge. Le missile est capable de détruire n'importe quel drone, missile, hélicoptère et avion dans un rayon de 11 kilomètres. De plus, le missile aurait une vitesse de Mach 3,5. La mise en batterie est très rapide (5 minutes) et le rechargement d'un missile est effectué par un simple camion équipé d'une petite grue, et ce, en moins de deux minutes.