Artemis 2 est repoussé en mars

Après beaucoup de remous, une clarification. Artemis 2 est reporté à mars après une répétition générale qui n’a pas été satisfaisante. En cause, une fuite d’hydrogène lors du remplissage du lanceur SLS (Space Launch System). Ces derniers jours, les équipes de la Nasa ont mené une répétition générale culminant à l’incertain test de remplissage des gigantesques réservoirs d’hydrogène et d’oxygène liquides, carburants des moteurs du corps central du premier étage et du second étage. C’est le « wet dress rehearsal » (WDR), un ultime test très complexe qui donne le feu vert – ou non – pour procéder au lancement. Le WDR avait été décalé de quelques jours à cause du froid qui régnait en Floride, autour du pas de tir au centre spatial Kennedy de la Nasa. Ce délai dû à la météo avait décalé le lancement aux derniers jours de la fenêtre de tir de février. Le WDR a pu être conclu. En plus de la fuite d'hydrogène, les équipes ont remarqué un problème de valve lié à la pressurisation du module habité du vaisseau Orion.

Le lancement devrait donc avoir lieu à partir du 6 mars 2026. Avec ce report, les astronautes Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (pilote), Christina Koch et Jeremy Hansen vont sortir de quarantaine et vont devoir patienter. Un lancement aussi complexe qu’Artemis 2 est souvent reporté, comme l’était le vol Artemis 1 en 2022 ou encore les vols de la navette spatiale américaine.

Le vol de Sophie Adenot décalé ?