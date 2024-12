Archer partenaire avec Anduril pour le développement d'un aéronef militaire hybride ADAV

Un ADAV militaire hybride signé Archer

Ce n'est un secret pour personne, l'ADAV (Aéronef à Décollage et Atterrissage Vertical) fait actuellement l'objet d'une série d'essais et d'examens attentifs de la part des militaires américains. Joby Aviation, mais également Beta Technologies ont fait l'objet de campagnes d'essais en vol auprès de l'AFWERX, le laboratoire d'essais des programmes du futur de l'US Air Force. Du côté terrestre, c'est-à-dire au niveau de l'US Army voire même des autres corps d'armée, on envisage des projections sur des théâtres d'opérations nécessitant une certaine automatisation, couplée avec des capacités de type ADAV. Ce qui explique peut-être pourquoi Archer et Anduril ont annoncé le 12 décembre 2024 un partenariat pour développer conjointement un ADAVé hybride pour des applications de défense. "Grâce à la capacité d'Archer à développer rapidement des ADAV avancés en utilisant des pièces et des chaînes d'approvisionnement commerciales existantes et à l'expertise approfondie d'Anduril en matière d'intelligence artificielle, d'intégration de systèmes, le partenariat accélérera la mise sur le marché de capacités ADAV hybrides à une fraction du coût des alternatives plus traditionnelles", annoncent les deux partenaires.

Archer Defense



Les efforts d'Archer sur ce projet feront partie de son nouveau programme Archer Defense. Pour soutenir cette initiative et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise, Archer a levé aujourd'hui 430 millions de dollars de capitaux propres supplémentaires, avec la participation de Stellantis, United Airlines et de nouveaux investisseurs institutionnels, dont Wellington Management et la holding d'investissement d'Abu Dhabi 2PointZero, une filiale de la plus grande entité cotée des Émirats arabes unis, IHC. Archer a terminé le troisième trimestre de l'année 24 avec 502 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie dans son bilan et cette levée de fonds porte le total des capitaux levés par Archer à près de 2 milliards de dollars à ce jour. Suite à cette levée de fonds, et avec les autres accords de financement annoncés par Archer, Archer estime qu'elle est maintenant bien positionnée avec l'un des bilans les plus importants du secteur, sans besoin de financement à court terme.



Maintenir la supériorité technologique

« L'innovation rapide et la production évolutive sont essentielles pour maintenir la supériorité technologique », a déclaré Shane Arnott, vice-président directeur de l'ingénierie chez Anduril. « Anduril et Archer partagent une vision commune de l'avancement des capacités qui répondent aux besoins urgents de la sécurité nationale, et nous sommes impatients de nous associer à Archer pour offrir à nos clients des aéronefs à décollage vertical avancés ». Archer Defense sera dirigée par son chef des projets avancés, Joseph Pantalone, lequel a récemment rejoint Archer. Avec près de 30 ans d'expérience chez Lockheed Martin et Sikorsky, Joseph Pantalone s'appuiera sur le soutien continu du Conseil consultatif de défense d'Archer, qui a été créé en mai 2023 et qui est composé de chefs militaires à la retraite. Reste qu'actuellement, aucun détail n'a été livré concernant l'appareil, ses caractéristiques et performances, encore moins sa charge utile et/ou sa capacité de transport de fret ou de troupes. Tout au plus sait-on que la propulsion sera hybride, ce qui n'est absolument pas surprenant si l'on tient compte de la nécessité de disposer d'une autonomie un tant soit peu intéressante. L'illustration livrée pour cet accord de partenariat suggère un aéronef à destination des forces spéciales, mais rien n'est moins sûr.