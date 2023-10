Beta fait tester l'Alia par l'US Air Force

Beta Technologies confie l'Alia ADACe à l'AFWERX...

Après Joby Aviation et Pipistrel, c'est au tour de Beta Technologies de travailler avec l'US Air Force et l'AFWERX, l'entité dédiée aux aéronefs à motorisation électrique dépendant de l'AFRL, l'Air Force Research Laboratory ou AFRL est le laboratoire de recherche de l'Armée de l'Air. L'Alia, l'appareil de Beta en version eCTOL ou plutôt ADACe -Aéronef à Décollage et Atterrissage Conventionnels électrique-, a ainsi gagné la base aérienne de Duke Field, pour entamer une période d'essais qui s'étendra sur plusieurs mois avec l'armée de l'air américaine. L'appareil a gagné la Floride -Duke Field- par la voie des airs. Plus exactement, l'appareil a décollé de Plattsburgh, New York, son port d'attache. L'Alia a parcouru plus de 1 500 nautiques (soit 2 778 km) à travers 12 États en utilisant une autorisation spécifique délivrée par la FAA.

...Qui va tester l'appareil et en évaluer les utilisations potentielles

L'avion électrique et son équipe d'essais en vol travailleront à Duke Field avec le 413e escadron afin de mener des essais pratiques et de s'entraîner avec l'Alia et sa technologie connexe, principalement celle du rechargement développé par Alia. L'US Air Force a l'ambition de tester et valider les utilisations potentielles de l'avion, notamment la livraison de fret et le transport de personnel. L'idée du CX300 à voilure fixe s'est matérialisée au début de 2022, alors que la jeune pousse effectuait des vols de démonstration pour des clients avec son prototype Alia-250 en configuration ADAC. C'est au cours d'une démonstration de vol qu'un client potentiel a demandé si l'Alia-250 dans sa configuration ADAC pouvait lui être vendu, plutôt que de devoir attendre que technologie et réglementations permettent la commercialisation de la version ADAVe. La cellule, les batteries et l'avionique sont communes et identiques à celles de la version ADAVe, connu sous le nom d'Alia-250, moins les rotors. Ce qui permet à la version ADACe une plus grande autonomie et une plus grande charge utile.

Une certification prévue pour 2025

Ce qui distingue Beta des autres constructeurs, c'est entre autres l'installation de plusieurs stations de rechargement, sur au moins plus de 10 sites aux Etats-Unis -dont une a été effectuée sur la base aérienne d'Englin, qui jouxte celle de Duke Field ou sera testé l'Alia-. Beta a également développé une application pour aider les opérateurs à les utiliser. L'entreprise a plus de 50 autres installations en cours d'autorisation ou de construction sur d'autres sites de la côte est des États-Unis. Typiquement, une station de recharge côté piste permet une recharge rapide jusqu'à 350 kW et est compatible avec de nombreux modèles d'avions ADAVe, tandis que les unités à double port dans les aires de stationnement de l'aéroport peuvent également prendre en charge les véhicules électriques au sol. Beta vise une certification de la version ADAC de l'Alia offrant six places en 2025. La version ADAVe devrait être certifiée en 2026.