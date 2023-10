Le Pipistrel Velis Electro prend son envol avec l'armée de l'air américaine

Le Velis Electro rejoint l'US Air Force...

Après Joby Aviation c'est désormais au tour de Pipistrel de rejoindre l'US Air Force. Le constructeur aéronautique d'origine slovène a annoncé le 26 octobre 2023 que le Pipistrel Velis Electro - le premier avion électrique certifié au monde - a été sélectionné par AFWERX (la direction technologique du laboratoire de recherche de l'armée de l'air (AFRL) et l'organe d'innovation du département de l'armée de l'air américaine) et Modern Technology Solutions, Inc. (MTSI) pour être loué dans le cadre du programme Agility Prime de l'armée de l'air américaine afin d'explorer les utilisations opérationnelles et d'entraînement de l'avion.

...Dans le cadre du programme Agility Prime

Agility Prime est le programme de transport vertical de l'armée de l'air qui s'associe à l'industrie commerciale ADAVe pour conduire la troisième révolution de l'aérospatiale, en donnant accès à des aéronefs à zéro émission pour une variété d'utilisations, y compris pour la formation et les opérations. "La sélection du Velis Electro par AFWERX et MTSI est un puissant soutien à Pipistrel et à l'acceptation croissante par des organisations de premier plan de ce domaine de technologie émergente", a déclaré Kriya Shortt, président-directeur général du segment eAviation de Textron auquel Pipistrel est rattaché. Les deux Velis Electro seront directement pris en charge par le distributeur de Pipistrel, Lincoln Park Aviation.