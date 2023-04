Joby Aviation va livrer deux aéronefs à Edwards Air Force Base

9 aéronefs de Joby livrés...

Joby Aviation a annoncé aujourd'hui la troisième extension de son contrat avec l'US Air Force. Cette extension de contrat de 55 millions de dollars porte la valeur potentielle totale du contrat actuel de Joby avec l'armée de l'air à 131 millions de dollars. Dans le cadre de cet accord, Joby livrera et exploitera jusqu'à neuf de ses aéronefs ADAVe (eVTOL) à cinq places, ce qui permettra à l'US Air Force et ainsi qu'à d'autres agences fédérales d'acquérir une expérience directe des performances de l'aéronef de Joby et de ses applications potentielles.

...Dont 2 à Edwards AFB en Californie

Les deux premiers appareils devraient être livrés à la base aérienne d'Edwards, en Californie, au début de l'année 2024, et serviront à démontrer une série de cas d'utilisation logistique potentiels, y compris le transport de fret et de passagers. Ce faisant, ils devraient devenir les premiers taxis aériens électriques à être stationnés sur une base militaire américaine. L'annonce d'aujourd'hui intervient quelques jours après que quatre pilotes de l'US Air Force, accueillis par Joby dans son usine de Marina, en Californie, sont devenus les premiers membres de l'armée de l'air à piloter un ADAVe (eVTOL) en tant que seul pilote commandant de bord dans toute l'enveloppe de vol, y compris la transition entre le vol vertical et le vol en palier. Les vols, qui ont été pilotés à distance depuis le sol, ont eu lieu après une formation théorique et sur simulateur et font partie de l'approche globale de l'US Air Force pour étudier les ADAVe (eVTOL) et leur rôle potentiel à l'avenir.

Un partenariat qui remonte à plus de cinq ans

Le partenariat de Joby avec le ministère de la Défense a débuté il y a plus de cinq ans et permet à l'entreprise d'accéder à des installations d'essai, d'acquérir une expérience opérationnelle précoce pour les clients gouvernementaux, ainsi que de compenser partiellement ses coûts de recherche et de développement. Joby a annoncé en août 2022 que le corps des Marines participerait aux essais en vol dirigés par le gouvernement et à l'exploration des cas d'utilisation, y compris le ravitaillement logistique, le transport de personnel et les applications d'intervention médicale d'urgence.