Le second prototype de Joby Aviation a fait sa sortie d'usine

Un second prototype

Joby Aviation a présenté son deuxième prototype d'aéronef de production le 29 avril 2024, qui a récemment quitté la ligne de production de pilotes de la société. Cet ADAVe devrait rejoindre le premier prototype de Joby à la base aérienne d'Edwards dans le courant de l'année. Deux autres appareils sont en cours d'assemblage final. La société a également annoncé le début des travaux d'agrandissement de sa ligne de production de pilotes à Marina, en Californie. L'expansion fera plus que doubler la surface de production de Joby à l'aéroport municipal de Marina et devrait commencer l'année prochaine.

25 aéronefs par an

Le site agrandi est conçu pour soutenir un taux de production cible de 25 aéronefs par an et abritera également une série d'installations opérationnelles clés, notamment un centre élargi de formation des pilotes et de simulation de vol, ainsi que des installations de maintenance d'avions conçues pour soutenir l'expansion des opérations commerciales de Joby.

Avec le concours de Toyota

"Cette installation jouera un rôle fondamental dans notre succès futur en Californie. Je suis reconnaissant à la communauté locale et à nos nombreux partisans qui nous ont aidés à atteindre ce stade, ainsi qu'à Toyota pour tout ce qu'elle continue à faire pour que la fabrication soit un succès chez Joby", a déclaré JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby. Outre l'expansion de Joby à Marina, Joby a récemment annoncé l'acquisition d'une installation existante à l'aéroport international de Dayton, dans le cadre des plans de l'entreprise visant à développer des installations de fabrication à l'échelle capable de produire jusqu'à 500 avions par an.

Une exploitation voulue en 2025

L'aéronef de Joby est conçu pour transporter un pilote et jusqu'à quatre passagers sur des trajets allant jusqu'à 87 nautiques (soit 160 km), à une vitesse de croisière de 174 nœuds, soit environ 322 km/h. L'entreprise vise des lancements commerciaux dans les grandes villes américaines et peut-être Dubaï à partir de 2025.