Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne

L’Indonésie a reçu son premier A400M ce lundi 3 novembre. La cérémonie de passation a eu lieu à la base aérienne Halim Perdanakusuma, à côté de Jakarta. Dans la foulée, le président d’Indonésie Pabrowo Subianto a annoncé être prêt à négocier l’acquisition de quatre avions supplémentaires. L’Indonésie voit l’A400M comme un atout de modernité dans son ambition de devenir une plaque tournante régionale incontournable en défense et en diplomatie.

Multitâche pour 17 000 îles

Avec une autonomie de plus de 4445 km (2400 miles nautiques) et un chargement 30 tonnes, l’A400M pourra desservir tout l’archipel depuis Jakarta. Les usages sont divers : transport de troupes, de véhicules, d'hélicoptères, et de fret (ou de carburant) jusqu’à 37 tonnes, évacuation sanitaire, mission humanitaire, etc. Ces usages renforcent les capacités logistiques de l’Armée indonésienne. La capacité de l’A400M à se poser sur des pistes courtes ou non goudronnées permet une certaine flexibilité dans les opérations en zones aux accès aériens rudimentaires, comme c’est le cas dans beaucoup d’îles de l’archipel.

Enfin, les appareils commandés pourront intégrer le kit « roll-on / roll-off » les transformant en avion de lutte contre les incendies, qui sont souvent les seuls moyens d’éteindre un feu dans les zones reculées du territoire. En un passage, l’A400M peut larguer jusqu’à 20 000 litres d'eau.