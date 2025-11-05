Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne
Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne
© Airbus Defence & Space SAU 2025
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 05 novembre 2025 à 16:00

212 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne

L’Indonésie devient le 10ème opérateur d’A400M dans le monde. Le premier des deux appareils commandés a été livré le 3 novembre, le second le rejoindra en 2026. Les appareils serviront à la modernisation des capacités logistiques du ministère indonésien de la Défense.

L’Indonésie a reçu son premier A400M ce lundi 3 novembre. La cérémonie de passation a eu lieu à la base aérienne Halim Perdanakusuma, à côté de Jakarta. Dans la foulée, le président d’Indonésie Pabrowo Subianto a annoncé être prêt à négocier l’acquisition de quatre avions supplémentaires. L’Indonésie voit l’A400M comme un atout de modernité dans son ambition de devenir une plaque tournante régionale incontournable en défense et en diplomatie.

Multitâche pour 17 000 îles

Avec une autonomie de plus de 4445 km (2400 miles nautiques) et un chargement 30 tonnes, l’A400M pourra desservir tout l’archipel depuis Jakarta. Les usages sont divers : transport de troupes, de véhicules, d'hélicoptères, et de fret (ou de carburant) jusqu’à 37 tonnes, évacuation sanitaire, mission humanitaire, etc. Ces usages renforcent les capacités logistiques de l’Armée indonésienne. La capacité de l’A400M à se poser sur des pistes courtes ou non goudronnées permet une certaine flexibilité dans les opérations en zones aux accès aériens rudimentaires, comme c’est le cas dans beaucoup d’îles de l’archipel.

Enfin, les appareils commandés pourront intégrer le kit « roll-on / roll-off » les transformant en avion de lutte contre les incendies, qui sont souvent les seuls moyens d’éteindre un feu dans les zones reculées du territoire. En un passage, l’A400M peut larguer jusqu’à 20 000 litres d'eau.

Mots clés

A400M A400M ATLAS Airbus A400M airbus airbus defence and space Airbus Defence & Space Indonésie armée de l'air indonésienne Transport de fret


Lire aussi

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
Espace

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

Incident en orbite ? La branche de l’agence spatiale chinoise dédiée aux vols habités a annoncé reporter le retour de tr ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
05/11/2025 16:00
212 mots

Défense

Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne

L’Indonésie devient le 10ème opérateur d’A400M dans le monde. Le premier des deux appareils commandés a été livré le 3 novembre, le second le rejoindra en 2026. Les appareils serviront à la modernisation des capacités logistiques du ministère indonésien de la Défense.

Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne
Airbus livre son premier A400M à la défense indonésienne

L’Indonésie a reçu son premier A400M ce lundi 3 novembre. La cérémonie de passation a eu lieu à la base aérienne Halim Perdanakusuma, à côté de Jakarta. Dans la foulée, le président d’Indonésie Pabrowo Subianto a annoncé être prêt à négocier l’acquisition de quatre avions supplémentaires. L’Indonésie voit l’A400M comme un atout de modernité dans son ambition de devenir une plaque tournante régionale incontournable en défense et en diplomatie.

Multitâche pour 17 000 îles

Avec une autonomie de plus de 4445 km (2400 miles nautiques) et un chargement 30 tonnes, l’A400M pourra desservir tout l’archipel depuis Jakarta. Les usages sont divers : transport de troupes, de véhicules, d'hélicoptères, et de fret (ou de carburant) jusqu’à 37 tonnes, évacuation sanitaire, mission humanitaire, etc. Ces usages renforcent les capacités logistiques de l’Armée indonésienne. La capacité de l’A400M à se poser sur des pistes courtes ou non goudronnées permet une certaine flexibilité dans les opérations en zones aux accès aériens rudimentaires, comme c’est le cas dans beaucoup d’îles de l’archipel.

Enfin, les appareils commandés pourront intégrer le kit « roll-on / roll-off » les transformant en avion de lutte contre les incendies, qui sont souvent les seuls moyens d’éteindre un feu dans les zones reculées du territoire. En un passage, l’A400M peut larguer jusqu’à 20 000 litres d'eau.

Mots clés

A400M A400M ATLAS Airbus A400M airbus airbus defence and space Airbus Defence & Space Indonésie armée de l'air indonésienne Transport de fret

Lire aussi

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève
Espace

Station spatiale chinoise : un vaisseau heurté en pleine relève

Incident en orbite ? La branche de l’agence spatiale chinoise dédiée aux vols habités a annoncé reporter le retour de trois de ses astronautes suite à la suspicion de l’impact d’un débris spatial sur leur vaisseau.
Commentaires