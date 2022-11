Airbus dévoile le DisruptiveLab, laboratoire volant d'essais de nouvelles technologies

Le DisruptiveLab, un nouveau laboratoire volant

C'est au cours de son sommet annuel qu'Airbus Helicopters a dévoilé son DisruptiveLab, un nouveau laboratoire volant conçu pour tester des technologies destinées à améliorer les performances des appareils et à réduire les émissions de CO2 des hélicoptères. Suite logique et complément du précédent FlightLab, le DisruptiveLab évaluera une nouvelle architecture aérodynamique destinée à réduire la consommation de carburant et poursuivra la mise en œuvre de l'hybridation avec un système de propulsion hybride entièrement parallèle qui permet de recharger la batterie en vol. Le nouveau démonstrateur prendra son envol avant la fin de l'année 2022 afin de commencer les essais en vol et la maturation de ces nouvelles technologies.

Une architecture de propulsion hybride entièrement parallèle

" Le DisruptiveLab constitue une nouvelle étape dans la stratégie ambitieuse d'Airbus Helicopters visant à réduire l'impact environnemental de ses hélicoptères et à ouvrir la voie vers une industrie aérospatiale durable ", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. " L'architecture innovante et le système de propulsion hybride entièrement parallèle ne pouvaient réellement être testés que sur un tout nouveau démonstrateur afin de vérifier l'impact combiné en matière de réduction de CO2, qui pourrait atteindre 50 % ", a-t-il ajouté.

Réduire la traînée pour obtenir un gain de consommation

La nouvelle architecture du DisruptiveLab comporte un fuselage aérodynamique en aluminium et en composite, spécialement conçu pour réduire la traînée et donc la consommation de carburant. Les pales sont intégrées au rotor de manière à obtenir une tête de rotor plus compacte, ce qui réduit la traînée et améliore donc l'efficacité énergétique tout en abaissant le niveau de bruit perçu. Son fuselage arrière plus léger intègre un rotor de queue Fenestron profilé qui contribue également à l'amélioration des performances.

Un élément de la feuille de route du CORAC

Le démonstrateur DisruptiveLab fait partie de la feuille de route du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) et a été partiellement financé par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre du plan de relance français, qui fait partie du Plan européen, Next Generation EU, et du plan France 2030. La stratégie d'Airbus Helicopters s'appuie sur des démonstrateurs pour tester et faire mûrir de nouvelles technologies. La société a commencé à travailler sur son premier démonstrateur, le FlightLab, en 2020. Le FlightLab utilise une plateforme H130 existante et est principalement dédié à la recherche et au développement de technologies liées à l'autonomie renforcée. D'autre part, le DisruptiveLab se concentrera sur l'amélioration des performances et la réduction de l'empreinte environnementale.