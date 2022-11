Airbus dévoile son moteur à zéro émission alimenté à l'hydrogène

Tester en vol cette architecture de moteur à pile à combustible à bord de son avion démonstrateur ZEROe

Airbus a révélé qu'il développait un moteur à pile à combustible alimenté à l'hydrogène. Ce système de propulsion est considéré comme l'une des solutions potentielles pour équiper ses avions à zéro émission qui entreront en service d'ici 2035. Airbus commencera les essais au sol et en vol de cette architecture de moteur à pile à combustible à bord de son avion démonstrateur ZEROe vers le milieu de la décennie. L'avion d'essai en vol A380 MSN1 pour les nouvelles technologies de l'hydrogène est actuellement en cours de modification pour transporter des réservoirs d'hydrogène liquide et leurs systèmes de distribution associés.

Les moteurs à pile à combustible pourraient être en mesure d'alimenter un avion de cent passagers avec un rayon d'action d'environ 1 000 nm

"Les piles à combustible sont une solution potentielle pour nous aider à réaliser notre ambition zéro émission et nous nous concentrons sur le développement et les tests de cette technologie pour comprendre si elle est réalisable et viable ; pour une entrée en service en 2035 d'un avion zéro émission", a déclaré Glenn Llewellyn, directeur Avions zéro émissions chez Airbus. "À l'échelle, et si les objectifs technologiques étaient atteints, les moteurs à pile à combustible pourraient être en mesure d'alimenter un avion de cent passagers avec une autonomie d'environ 1 000 miles nautiques. En continuant à investir dans cette technologie, nous nous donnons des options supplémentaires qui éclaireront nos décisions sur l'architecture de notre futur avion ZEROe, dont nous avons l'intention de lancer le développement à l'horizon 2027-2028."

Airbus a identifié l'hydrogène comme l'une des alternatives les plus prometteuses pour alimenter un avion à émission zéro, car il n'émet aucun dioxyde de carbone lorsqu'il est généré à partir d'une énergie renouvelable, l'eau étant son sous-produit le plus important. L'hydrogène peut être utilisé comme source d'énergie pour la propulsion des avions de deux façons. D'abord par la combustion de l'hydrogène dans une turbine à gaz, ensuite en utilisant des piles à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité afin d'alimenter un moteur à hélice. Une turbine à gaz à hydrogène peut également être couplée à des piles à combustible au lieu de batteries dans une architecture hybride-électrique.

Airbus a créé Aerostack avec ElringKlinger, spécialisée dans les systèmes de piles à combustible et de composants

Les piles à combustible à hydrogène, en particulier lorsqu'elles sont empilées, augmentent leur puissance de sortie, ce qui permet une évolutivité. En outre, un moteur alimenté par des piles à combustible à l'hydrogène ne produit aucune émission de NOx ni de traînées de condensation, ce qui offre des avantages supplémentaires en matière de décarbonisation. Airbus explore depuis un certain temps les possibilités des systèmes de propulsion à pile à combustible pour l'aviation. En octobre 2020, Airbus a créé Aerostack, une coentreprise avec ElringKlinger, une entreprise ayant plus de 20 ans d'expérience en tant que fournisseur de systèmes et de composants de piles à combustible. En décembre 2020, Airbus a présenté son pod-concept qui comprenait six systèmes de propulsion à hélice à pile à combustible amovibles.