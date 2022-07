Air France-KLM va équiper sa flotte de 200 Airbus A320neo et A321neo de CFM Leap-1A

Air France-KLM signe pour 100 avions de la famille A320neo...

En décembre 2021, Air France-KLM a annoncé une commande de 100 appareils de la famille Airbus A320neo - ainsi que des droits d'achat pour 60 appareils supplémentaires dans le but de procéder au renouvellement des flottes des compagnies aériennes KLM et Transavia Netherlands, ainsi que de renouveler et d'étendre la flotte de Transavia France.

...Et va les motoriser avec 200 turboréacteurs CFM Leap-A1

A la suite de cette annonce, Air France-KLM a ainsi finalisé l'achat de 200 moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper sa nouvelle flotte d'Airbus A320neo et A321neo, après être entré en négociations exclusives en avril. Air France-KLM est un client de longue date de CFM et ses compagnies aériennes utilisent actuellement des moteurs CFM56-7B et CFM56-5B qui équipent respectivement les flottes de Boeing 737 Next-Generation et d'Airbus A320ceo.

Au-delà des 10 millions d'heures de vol

Voici un peu plus d'un an, le turboréacteur Leap de CFM International a vu sa flotte dépasser les 10 millions d'heures de vol et 5 millions de cycles, cumulées en moins de 5 ans en service commercial. Lancé en juillet 2008, entré en service commercial en août 2016, le programme Leap -acronyme de Leading Edge Aviation Propulsion ou Propulsion d’aviation de pointe- a permis d'équiper 1 400 appareils de 136 opérateurs répartis sur cinq continents avec trois modèles de moteurs, le Leap-1A, pour l'A320neo, le Leap-1B pour le Boeing 737MAX et le Leap-1C pour le Comac C919.